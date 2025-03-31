انطلاق مواجهات البقاء للأقوى بدوري أبطال أفريقيا غدا.. 4 مباريات مثيرة في ذهاب ربع النهائي.. ديربي النيلين يجمع الأهلي والهلال.. صدام عربي بين بيراميدز والجيش الملكي.. وهذه مواعيد المباريات

دوري أبطال أفريقيا، تنطلق غدا الثلاثاء، منافسات جولة الذهاب في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بمواجهات مرتقبة، تشهد صدامين بين فرق عربية.

وتشهد جولة ربع نهائي دوري الأبطال صدامين بين فرق عربية، من خلال مباراتي الأهلي ضد الهلال السوداني، وكذلك بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي.

وتبدأ مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 أبريل 2025، على أن تقام مباريات الإياب من الدور ذاته في يومي 8-9 أبريل.

وتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025، كل من: الأهلي وبيراميدز من مصر، بجانب صن داونز وأورلاندو بايرتس من جنوب إفريقيا، رفقة الترجي التونسي، والهلال السوداني، والجيش الملكي المغربي.

مواعيد جولة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا



صن داونز ضد الترجي 01 أبريل – 03:00 م لوفتوس فيرسفيلد (جنوب إفريقيا)

الأهلي ضد الهلال السوداني 01 أبريل – 09:00 م ستاد القاهرة الدولي (مصر)

بيراميدز ضد الجيش الملكي 01 أبريل – 09:00 م ستاد الدفاع الجوي (مصر)

مولودية الجزائر ضد أورلاندو بايرتس 01 أبريل – 09:00 م ملعب 5 يوليو (الجزائر)

مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025



الهلال السوداني ضد الأهلي 08 أبريل – 09:00 م شيخا ولد بيديا (موريتانيا)

الجيش الملكي ضد بيراميدز 08 أبريل – 09:00 م الملعب الشرقي (المغرب)

الترجي ضد صن داونز 08 أبريل – 09:00 م الملعب الأولمبي برادس (تونس)

أورلاندو بايرتس ضد مولودية الجزائر 09 أبريل – 06:00 م ملعب أورلاندو (جنوب إفريقيا)



الأهلي يستضيف الهلال في ديربي النيلين



ويستضيف الأهلي، ضيفه الهلال السوداني، على إستاد القاهرة، في ديربي النيلين، الذي يشهد صدامًا مثيرًا لتحديد هوية المتأهل إلى نصف النهائي.

وتصدر الهلال، جدول ترتيب المجموعة الأولى، بينما حل الأهلي وصيفا للمجموعة الثالثة في دور المجموعات.

ويطمح الأهلي لتقديم عرض قوي، والخروج بفوز مريح، قبل لقاء الإياب في موريتانيا.

الترجي ضيفا على صن داونز الجنوب أفريقي

يحل الترجي التونسي بقيادة مدربه التونسي ماهر الكنزاري وصيف النسخة الماضية، ضيفا على صن داونز الجنوب أفريقي، في مواجهة خاصة تضع أبناء باب سويقة في صدام مع مدربهم السابق البرتغالي ميجيل كاردوزو، الذي قاد الفريق، لنهائي نسخة الموسم الماضي.

ويقود كاردوزو حاليا صن داونز، ويخطط للخروج بنتيجة إيجابية قبل خوض لقاء الإياب على ملعب رادس.

بيراميدز والجيش الملكي

كما تشهد مواجهات دوري الأبطال صدام عربي آخر تشهده منافسات هذه الجولة، بين بيراميدز والجيش الملكي المغربي على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويطمع بيراميدز بقيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، في مواصلة مغامرته، أملا في المنافسة على اللقب.

فيما يسعى الجيش الملكي بقيادة مدربه البرتغالي ألكسندر سانتوس، لتحقيق نتيجة إيجابية في القاهرة، من أجل مواصلة زحفه نحو اللقب القاري بعد صدارة مجموعته في مرحلة المجموعات على حساب الرجاء وصن داونز.

مولودية الجزائر ضد أورلاندو بيراتس

ويسعي مولودية الجزائر في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، أحد مفاجآت النسخة الحالية لدوري الأبطال.

ويعول المولودية بقيادة مدربه التونسي هشام بن يحيى، على الأداء الجماعي من أجل الفوز على قراصنة أورلاندو، والتعلم من خسارة شباب بلوزداد في لقاء مرحلة المجموعات على يد نفس الفريق بالجزائر.

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