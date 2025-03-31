تحرك جديد من الأهلي بشأن عقوبة مباراة القمة

دوري أبطال أفريقيا، قال مصدر داخل النادي الأهلي إن هناك تحركا من أجل تخفيض غرامة رابطة الأندية التي تم إقرارها على النادي وتقترب من ٢٠٠ مليون جنيه بعد قرار الاعتذار عن خوض مباراة الزمالك في القمة 130 مؤكدا ان الاتصالات بدأت بالفعل من أجل تخفيض قيمة الغرامة وبعدها ستأتي خطوة الاتفاق على تقسيطها.

وعقد محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي جلسة مع لاعبي الفريق طالبهم خلالها بضرورة إغلاق أزمة ملف الدوري بعد قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب باستكمال المنافسات وذلك من أجل التركيز في مباراتي الهلال السوداني في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي تشكيل الفريق لمواجهة الهلال السوداني غدا الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة الهلال السوداني

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني وأشرف داري ورامي ربيعة ويحيى عطية الله.

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق.

الهجوم: أشرف بن شرقي وحسين الشحات ووسام أبو علي.

يعقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني المرتقبة غدا حيث يشهد الاجتماع الاتفاق على زي الفريقين وموعد الوصول إلى المباراة وغيرها من الأمور التنسيقية الخاصة باللقاء.

ويسمح النادي الأهلي اليوم لوسائل الإعلام المختلفة بحضور أول ١٥ دقيقة من مرانه الختامي استعدادا لمواجهة الهلال السوداني غدا وذلك وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.

كما يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين استعدادا لمواجهة الهلال السوداني غدا.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة الهلال السوداني غدا في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني

ويلتقي النادي الأهلي في مباراة الذهاب مع فريق الهلال غدا الثلاثاء ، على ستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 من ذات الشهر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وتنقل مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

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