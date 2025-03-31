الإثنين 31 مارس 2025
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خارج الحدود

غارات أمريكية على عدة مواقع للحوثيين بـ 3 محافظات (فيديو)

مقاتلات أمريكية،
مقاتلات أمريكية، فيتو

جدّدت المقاتلات الأمريكية، اليوم الإثنين، غاراتها الجوية على عدة مواقع تابعة لـ جماعة الحوثي، في ثلاث محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء.

وقال سكان محليون في صنعاء، إن الطائرات الحربية الأمريكية جدّدت ضرباتها على معسكرات ومواقع الحوثيين في منطقتي "صَرِف" و"الملكة"، بمديرية بني حُشيش، شمال شرقي العاصمة، بعد بضع ساعات من غارات سابقة استهدفتها مساء الأحد.

من جهتها، أشارت مصادر عسكرية يمنية، إلى وقوع غارات عنيفة استهدفت منصات صاروخية ومخازن أسلحة تابعة للحوثيين في المناطق الجنوبية والشمالية الشرقية من محافظة مأرب.

وذكرت أن الضربات الأمريكية امتدت لتشمل محافظة عمران، مستهدفة معسكر اللواء "310" الاستراتيجي، الخاضع لسيطرة الحوثيين، غربي مركز المحافظة.

وسبق أن شنّت الولايات المتحدة، يوم الأحد، 17 غارة جوية على مواقع الحوثيين في صنعاء ومحيطها، على موجتين، تركزت الأولى بـ4 غارات على منطقة "جدر" شمالًا، و13 غارة على مواقع ومعسكرات شمال شرقي صنعاء.

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