إصابة 3 مدنيين في غارات أمريكية على اليمن

ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، اليوم الجمعة، أن الغارات الأمريكية التي استهدفت محافظة صعدة تسببت في إصابة 3 مدنيين.

وأكدت وسائل الإعلام التابعة للحوثيين، أن القوات الأمريكية شنت سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع متفرقة في اليمن، مساء اليوم الجمعة.

غارات امريكية مكثفة على الحوثي

وأوضحت التقارير أن أكثر من 20 غارة استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة في شمالي اليمن، إضافة إلى منطقة الجوف.

وكشفت أن القصف الأمريكي استهدف بـ 8 غارات منطقة السواد في مديرية سنحان جنوبي العاصمة صنعاء، وكذلك بـ8 غارات محيط المجمع الحكومي بمديرية الحزم بمحافظة الجوف شمالي اليمن.

وأضافت أن قصفا أمريكيا استهدف محيط مدينة صعدة، وغارتين على مديرية سحار في المحافظة ذاتها.ووفقا للمصادر، فقد شهدت سماء المناطق المستهدفة تحليقا مكثفا للطائرات الأمريكية.

ومنذ 15 مارس، تشن الولايات المتحدة ضربات جوية كثيفة ضد الحوثيين الذين قالوا إنهم ردّوا باستهداف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر مرات عدة.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القضاء على الحوثيين محذرا طهران من استمرار تقديم الدعم لهم.

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