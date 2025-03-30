التشكيل الرسمي لقمة نابولي وميلان في الدوري الإيطالي

أعلن فريقا نابولي وميلان عن تشكيلهما للمواجهة المرتقبة المقرر أن تجمع بينهم مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

يستضيف نابولي وميلان مساء اليوم الأحد، في الجولة الـ 30 من عمر بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم الكالتشيو.

تشكيل ميلان ضد نابولي في الدوري الإيطالي



ماينان - ووكر - جابيا - بافلوفيتش - ثيو هيرنانديز - فوفانا - بوندو - بوليسيتش - ريندرز - فيليكس - أبراهام.

تشكيل نابولي ضد ميلان في الدوري الإيطالي

ميريت - دي لورينزو - رحماني - بونجورنو - بوليتانو - جليمور - لوبوتكا - أنجويسا - أوليفيرا - نيريس - لوكاكو.

ويبحث نابولي عن الفوز من أجل مواصلة المنافسة على لقب الدوري مع إنتر ميلان المتصدر، فيما يبحث ميلان هو الآخر عن الفوز من أجل محاولة الدخول ضمن الأندية المشاركة في بطولات أوروبا الموسم المقبل.

موعد مباراة نابولي وميلان



وتنطلق صافرة مباراة نابولي وميلان في الجولة الثلاثين من عمر بطولة الكالتشيو في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة نابولي وميلان

تمتلك شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي بالشرق الأوسط وستخصص لمباراة نابولي وميلان قناة AD SPORTS Premium 1.

ويدخل نابولي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 61 نقطة فيما يدخل ميلان المباراة وهو في المركز التاسع برصيد 47 نقطة.

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