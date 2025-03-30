إنفانتينو يهنئ هاني أبو ريدة بمناسبة عيد الفطر

اتحاد الكرة، أرسل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” برقية تهنئة لهاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال إنفانتينو في رسالته لأبو ريدة: "بمناسبة عيد الفطر، أُرسل إليكم أطيب الأمنيات القلبية بالصحة والسعادة والرخاء."

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: "عيد مبارك! نتمنى أن يكون هذا الوقت السعيد، مصدرًا للسرور واللحظات الثمينة، التي تشاركونها مع أحبائكم، أتطلع لرؤيتكم مجددًا قريبًا."

وزير الرياضة القطري يهنىء أبو ريدة بحلول عيد الفطر

أرسل حمد بن خليفة آل ثاني وزير الشباب والرياضة القطري وعضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطابًا لتهنئة هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال الشيخ حمد بن خليفة في رسالته لأبو ريدة: "يسرني أن أتقدم إليكم وإلى جميع أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم، وإلى أسرة كرة القدم المصرية، بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى ذويكم بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير."

منتخب مصر تحت 17 عاما بالقميص الأبيض أمام جنوب أفريقيا

انتهى الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الوطني تحت 17 عاما أمام جنوب أفريقيا، في افتتاح مشواره بكأس الأمم الأفريقية، وتقرر أن يرتدي المنتخب المصري القميص الأبيض.

يستعد منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا للناشئين، التي تقام في ضيافة المغرب خلال الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل المقبلين.

ويرتدي منتخب مصر القميص الأبيض، الشورت الأسود والجورب الأبيض، بينما يرتدي منتخب جنوب أفريقيا القميص الأصفر، الشورت الأخضر والجورب الأصفر.

حضر الاجتماع وليد مهدي المدير الإداري للمنتخب الوطني تحت 17 عاما، الدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، وعمر رواش المنسق الأمني.

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