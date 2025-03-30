الدوري الإيطالي، فيورنتينا يتقدم علي أتالانتا بهدف في الشوط الأول

يتقدم فريق فيورنتينا علي نظيره أتالانتا بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما الآن على ملعب أرتيميو فرانكي ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري الإيطالي.

وسجل هدف التقدم لفريق فيرونتينا اللاعب مويس كين في الدقيقة 45.

تشكيل فيورنتينا ضد أتالانتا

تشكيل أتالانتا ضد فيرونتينا

ترتيب أتالانتا وفيرونتينا في الدوري الإيطالي

ويحتل فريق أتالانتا المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 58 نقطة، فيما يأتي فريق فيورنتينا فى المركز الثامن برصيد 48 نقطة.

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