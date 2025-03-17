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رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز إنتر ميلان على أتالانتا وخسارة يوفنتوس

إنتر ميلان وأتالانتا،
إنتر ميلان وأتالانتا، فيتو

تمكن فريق إنتر ميلان من تحقيق فوز مهم على حساب مضيفه أتالانتا بنتيجة 2-0 مساء أمس الأحد، في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

فوز إنتر ميلان على أتالانتا 

تقدم إنتر ميلان في الدقيقة 54 من عمر اللقاء عن طريق كارلوس أوجوستو، فيما أحرز لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 87.

وشهدت المباراة حالة طرد للاعب إنتر أليساندرو باستوني في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وأشهر الحكم أيضًا البطاقة الحمراء للاعب أتالانتا إيديرسون في الدقيقة 81، بجانب المدرب جيان جاسبريني المدير الفني لأصحاب الأرض.

فوز فيورنتينا على يوفنتوس 

في الوقت الذي فاز فيورنتينا على ضيفه يوفنتوس بنتيجة 3-0 مساء أمس الأحد، في الجولة ذاتها.

أحرز أهداف الفيولا روبن جوسينس ورولاندو ماندراجورا وألبرت جودموندسون في الدقائق 15 و18 و53.

فوز روما على كالياري 

وفاز روما على كالياري بهدف، كما تغلب بولونيا على لاتسيو بنتيجة 5-0، وتعادل نابولي مع مضيفه فينيزيا دون أهداف.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 

وفيما يلي ترتيب الدوري الإيطالي:

إنتر ميلان (64 نقطة)

نابولي (61 نقطة)

أتالانتا (58 نقطة)

بولونيا (53 نقطة)

يوفنتوس (52 نقطة)

لاتسيو (51 نقطة)

روما (49 نقطة)

فيورنتينا (48 نقطة)

ميلان (47 نقطة)

أودينيزي (40 نقطة)

تورينو (38 نقطة)

جنوى (35 نقطة)

كومو (29 نقطة)

هيلاس فيرونا (29 نقطة)

كالياري (26 نقطة)

ليتشي (25 نقطة)

بارما (25 نقطة)

إمبولي (22 نقطة)

فينيزيا (20 نقطة)

مونزا (15 نقطة)

 

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