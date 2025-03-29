يوفنتوس يفوز على جنوى 0/1 في الدوري الإيطالي

فاز فريق يوفنتوس علي نظيره جنوى، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهم اليوم السبت، على ملعب أليانز ستاديوم، لحساب الأسبوع 30 من الدوري الإيطالي.

وسجل هدف التقدم لصالح فريق يوفنتوس اللاعب كينان يلدز في الدقيقة 25.

وبتلك النتيجة يحتل ويحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 55 نقطة، بينما يأتي جنوي في المركز الثاني عشر برصيد 35 نقطة.

قائمة يوفنتوس لمباراة جنوي

حراسة المرمى: بيرين، بنسوليو، جريجوريو

الدفاع: ألبرتو، جاتي، كيلي، ريناتو فيجا، كالولو، سافونا، روهي

الوسط: لوكاتيلي، كوبمينرز، ماكيني، تورام

الهجوم: كونسيساو، فلاهوفيتش، يلدز، جونزاليس، كولو مواني، وياه، مبانجولا

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