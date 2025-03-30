الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لامين يامال يقود تشكيل برشلونة أمام جيرونا في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

أعلن الألماني هانز فليك مدرب فريق برشلونة الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره  جيرونا، في المباراة المقرر أن تجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

يحل جيرونا ضيفا أمام فريق برشلونة اليوم الأحد على ملعب "مونتجويك" ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين للدوري الإسباني "الليجا".

تشكيل برشلونة أمام جيرونا في الدوري الإسباني 


في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

في خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، جيرارد مارتين.

في خط الوسط: فيرمين لوبيز، بيدري، جافي، إريك جارسيا.

في خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.

موعد مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الاسباني


تنطلق مباراة برشلونة وجيرونا في تمام الساعة الرابع والربع عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة والربع بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا


تذاع مباراة برشلونة وجيرونا عبر قناة beIN sports HD1.

ويتصدر نادي برشلونة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 63 نقطة، ويتساوى معه ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة 63 في الترتيب بعد الفوز أمام ليجانيس مساء السبت، بثلاثية لهدفين.

فيما جيرونا يتواجد في المركز الثالث عشر ويملك في رصيده 34 نقطة بالترتيب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هانز فليك برشلونة جيرونا الدوري الإسباني ليفاندوفسكي

مواد متعلقة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام جيرونا في الدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الأكثر قراءة

كولر يستفسر عن مصير صفقة زيزو والأهلي يحسمها

مركز الفلك الدولي ينشر أول صورة لهلال شوال في العالمين العربي والإسلامي

شاهد كشف حساب الرئيس السيسي في رمضان

إصابة 12 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بالمنيا

كنت نايم والله، موقف مضحك لإمام مسجد اعتقد اليوم عيدًا في مصر، والنشطاء: لسه صيام (فيديو)

التقويم الهجري لا يصلح لتوثيق الأحداث، عمرو محمود ياسين يثير الجدل بشأن اختلاف هلال العيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

البابا تواضروس يترأس جنازة الأنبا باخوميوس في الكاتدرائية المرقسية

منوعات

المزيد

كان يؤدي طقوسًا لتكريم الموتى، ضبط رجل تسبب في أكبر حريق غابات بكوريا الجنوبية

كنت نايم والله، موقف مضحك لإمام مسجد اعتقد اليوم عيدًا في مصر، والنشطاء: لسه صيام (فيديو)

رئيسة منظمة خيرية تتهم الأمير هاري بالتنمر

بمشاركة الملك سلمان وولي العهد، صور ترصد احتفالات السعوديين بأول أيام عيد الفطر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 30 مارس 2025

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

32 جنيهًا سعر كيلو الأرز اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

4 نصائح من الأرصاد لمواجهة تقلبات طقس العيد (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

شاب يسأل: ما جزاء شهادة الزور؟ وعلي جمعة يرد: هتودي صاحبها جهنم مباشرة (فيديو)

علي جمعة: الرسول أمر النساء بالخروج لصلاة العيد مهما كانت أحوالهن

حملة نظافة بمحيط المساجد والمتنزهات لاستقبال العيد في سوهاج (صور)

المزيد
الجريدة الرسمية