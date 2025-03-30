تمكن قطاع الأمن العام ، من ضبط عنصرين إجراميين بالدقهلية لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية والاتجار بها.



ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية يديرها عنصرين إجراميين فى الدقهلية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية قيام (عنصرين إجراميين - مُقيمان بدائرة قسم شرطة ميت غمر) بإدارة ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية غير المرخصة، متخذان من دائرة قسم شرطة ميت غمر مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية يديرها عنصرين إجراميين في الدقهلية

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الشرطة، من ضبطهما، وعثر بحوزتهما على بندقية خرطوش – 5 فرد محلي – عدد من الطلقات - الأدوات والأجزاء المستخدمة في التصنيع.

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

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