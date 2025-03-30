الأحد 30 مارس 2025
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حوادث

الأمن يفحص واقعة «مستريح قنا» بعد استيلائه على ملايين الجنيهات من المواطنين

قوات الشرطة
قوات الشرطة

تفحص الأجهزة الأمن ، واقعة تعرض بعض المواطنين للنصب فى ملايين الجنيهات من قبل مستريح قنا الجديد والصادر ضده أحكام قضائية  .

 مستريح قنا يستولى على ملايين الجنيهات من المواطنين 

وكانت المتابعة الأمنية  رصدت تداول واقعة تعرض بعض المواطنين للنصب والاحتيال على أموالهم من قبل شخص ادعى صفة عضو مجلس نواب سابقا.

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وقام مستريح قنا الجديد، يدعى “ حمادة. س. ف ”  مقيم بمركز قوص وهارب من أحكام قضائية بالنصب والاحتيال على المواطنين بمبالغ مالية وصادر ضده أحكام قضائية  بمحافظة قنا، وتقوم الأجهزة الأمنية بفحص الواقعة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية.

 

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