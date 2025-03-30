الأمن يفحص واقعة «مستريح قنا» بعد استيلائه على ملايين الجنيهات من المواطنين

تفحص الأجهزة الأمن ، واقعة تعرض بعض المواطنين للنصب فى ملايين الجنيهات من قبل مستريح قنا الجديد والصادر ضده أحكام قضائية .

مستريح قنا يستولى على ملايين الجنيهات من المواطنين

وكانت المتابعة الأمنية رصدت تداول واقعة تعرض بعض المواطنين للنصب والاحتيال على أموالهم من قبل شخص ادعى صفة عضو مجلس نواب سابقا.

وقام مستريح قنا الجديد، يدعى “ حمادة. س. ف ” مقيم بمركز قوص وهارب من أحكام قضائية بالنصب والاحتيال على المواطنين بمبالغ مالية وصادر ضده أحكام قضائية بمحافظة قنا، وتقوم الأجهزة الأمنية بفحص الواقعة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية.

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