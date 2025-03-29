أخبار الاقتصاد اليوم، تصديري الملابس يستهدف زيادة الصادرات بنسبة 20-25%، الضرائب تعلن مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية، الجنيه الذهب بـ 35080 جنيها للمرة الأولى
أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.
الضرائب: مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية حتى أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية حتى أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك وفقًا لنص المادة رقم (18) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي تنص على أنه "إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها".
وزيرة التخطيط: الاقتصادات الناشئة تمثل 44 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، حول «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل ودفع التعاون جنوب جنوب»، وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، ألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، أحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا.
أكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة وعضو لجنة تنمية الصادرات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، أن استراتيجية المجلس التصديري للملابس الجاهزة تستهدف زيادة الصادرات بنسبة 20-25% سنويًّا، بعد أن حقق القطاع نموًا بنسبة 18% في 2024، مسجِّلًا إيرادات بلغت 2.84 مليار دولار.
بـ 37 ألف جنيه، أغلى علبة كحك في مصر تثير السخرية
شهدت الفترة الحالية ومع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك تنوعا فى طرح عبوات الكحك والبسكويت داخل الأسواق المحلية، وذلك بالتزامن مع اقتراب نهاية الشهر الكريم واقتراب حلول العيد.
ودائما تشهد الأيام الأخيرة من الشهر الكريم إقبالا كبيرا على محلات الحلويات والمواد الغذائية نظرا لأنها تطرح عبوات وأحجام مختلفة مع اقتراب العيد، وتتنوع عبوة وعلب الكحك وتختلف من المناطق الشعبية إلى المناطق الراقية المختلفة.
ولعل الملفت هذا العام هو لجوء بعض البراندات إلى صناعة علب كحك وعبوات بأسعار مبالغ فيها تقترب من 16500 جنيه، وهناك بعض المحال التى تم رصدها فى مواقع التواصل الاجتماعى تعلن عن عبوات بسعر 37 ألف جنيه للعبوة.
الجنيه الذهب بـ 35080 جنيها للمرة الأولى
ارتفع سعر الجنيه الذهب من 32360 جنيها فى بداية الشهر الجارى إلى مستويات تصل إلى 35080 جنيه وذلك للمرة الأولى وسط توقعات بالمزيد من الارتفاعات.
وبلغ مقدار الزيادة خلال شهر مارس الجارى نحو 2720 جنيه خلال 29 يوم ومع اقتراب انتهاء الربع الأول من العام المالي.
توفير 40 ألف قطعة أرض سكنية سنويًا فى المملكة العربية السعودية للتغلب على ارتفاع أسعار الأراضى
أعلنت المملكة العربية السعودية عن اتخاذ العديد من الإجراءات الجديدة لمواجهة ارتفاع اسعار الاراضي والايجارات خلال السنوات الماضية حيث وجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باتخاذ عدد من الإجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري.
البلدي يرتفع 9.5 جنيه، أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق
سجلت أسعار البيض اليوم السبت الموافق 29 مارس 2025؛ تباينًا في سعر الكرتونة بالأسواق، إذ ارتفع سعر كرتونة البيض البلدي نحو 9.5 جنيه، كما ارتفعت أسعار كرتونة البيض الأحمر جنيه مقابل انخفاض الأبيض.
خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات الأسبوع الأخير من رمضان
رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء الأسواق الخليجية في الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك وشهر مارس، وكذلك نهاية الربع الأول من العام.
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