أخبار الاقتصاد اليوم، تصديري الملابس يستهدف زيادة الصادرات بنسبة 20-25%، الضرائب تعلن مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية، الجنيه الذهب بـ 35080 جنيها للمرة الأولى

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية حتى أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك وفقًا لنص المادة رقم (18) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي تنص على أنه "إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها".

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، حول «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل ودفع التعاون جنوب جنوب»، وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، ألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، أحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا.

أكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة وعضو لجنة تنمية الصادرات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، أن استراتيجية المجلس التصديري للملابس الجاهزة تستهدف زيادة الصادرات بنسبة 20-25% سنويًّا، بعد أن حقق القطاع نموًا بنسبة 18% في 2024، مسجِّلًا إيرادات بلغت 2.84 مليار دولار.

شهدت الفترة الحالية ومع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك تنوعا فى طرح عبوات الكحك والبسكويت داخل الأسواق المحلية، وذلك بالتزامن مع اقتراب نهاية الشهر الكريم واقتراب حلول العيد.

ودائما تشهد الأيام الأخيرة من الشهر الكريم إقبالا كبيرا على محلات الحلويات والمواد الغذائية نظرا لأنها تطرح عبوات وأحجام مختلفة مع اقتراب العيد، وتتنوع عبوة وعلب الكحك وتختلف من المناطق الشعبية إلى المناطق الراقية المختلفة.

ولعل الملفت هذا العام هو لجوء بعض البراندات إلى صناعة علب كحك وعبوات بأسعار مبالغ فيها تقترب من 16500 جنيه، وهناك بعض المحال التى تم رصدها فى مواقع التواصل الاجتماعى تعلن عن عبوات بسعر 37 ألف جنيه للعبوة.

ارتفع سعر الجنيه الذهب من 32360 جنيها فى بداية الشهر الجارى إلى مستويات تصل إلى 35080 جنيه وذلك للمرة الأولى وسط توقعات بالمزيد من الارتفاعات.

وبلغ مقدار الزيادة خلال شهر مارس الجارى نحو 2720 جنيه خلال 29 يوم ومع اقتراب انتهاء الربع الأول من العام المالي.

أعلنت المملكة العربية السعودية عن اتخاذ العديد من الإجراءات الجديدة لمواجهة ارتفاع اسعار الاراضي والايجارات خلال السنوات الماضية حيث وجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باتخاذ عدد من الإجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري.

سجلت أسعار البيض اليوم السبت الموافق 29 مارس 2025؛ تباينًا في سعر الكرتونة بالأسواق، إذ ارتفع سعر كرتونة البيض البلدي نحو 9.5 جنيه، كما ارتفعت أسعار كرتونة البيض الأحمر جنيه مقابل انخفاض الأبيض.

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء الأسواق الخليجية في الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك وشهر مارس، وكذلك نهاية الربع الأول من العام.

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