الجنيه الذهب بـ 35080 جنيها للمرة الأولى في نهاية مارس وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات

ارتفع سعر الجنيه الذهب من 32360 جنيها فى بداية الشهر الجارى إلى مستويات تصل إلى 35080 جنيه وذلك للمرة الأولى وسط توقعات بالمزيد من الارتفاعات.

وبلغ مقدار الزيادة خلال شهر مارس الجارى نحو 2720 جنيه خلال 29 يوم ومع اقتراب انتهاء الربع الأول من العام المالي.

أسعار الذهب العالمية

قفزت أسعار الذهب إلى ذروة قياسية في جلسة أمس الجمعة، مع إقبال المستثمرين على المعدن النفيس الذي يعد ملاذًا آمنًا وسط مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية بسبب أحدث رسوم جمركية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.91% إلى 3084.03 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل الذروة القياسية رقم 18 هذا العام عند 3086.7 دولار في وقت سابق من الجلسة.

شعبة الذهب تكشف تأثير الارتفاع العالمي

وعن حالة الصعود المستمر لأسعار الذهب عالميا وتأثيرها على السعر المحلي يقول المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات: لا يزال الوضع السياسي والاقتصادي العالمي متوترا مما يضغط الذهب للصعود لمزيد من القمم التاريخية باعتباره ملاذ آمن للمستثمرين في ظل عدم القدرة على توقع ردود أفعال الدول التي فرضت الإدارة الأمريكية رسوم جمركية على صادراتها إلى أمريكا، فلا يزال الأمر معلقا حتى الآن ومرهونا بجدية التنفيذ والبدء فيه، بالإضافة إلى تأخر الحلول السياسية للأزمات المشتعلة على مستوى الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة، كل هذه الظروف لا تزال قائمة ومؤثرة بقوة على الذهب. حيث وبذلك يكون الذهب قد ارتفع خلال عام واحد فقط بنسبة ٣٨٫١٥٪، ليصعد من ٢٢٢٨ خلال شهر مارس الماضي إلى ٣٠٨٦ للأوقية وهي أعلى قمة وصل لها اليوم. قبل أن يتراجع بنسبة ضئيلة إلى ٣٠٨٤ دولار للأوقية.



ويضيف المهندس هاني: من الطبيعي أن ينعكس الارتفاع على السوق المحلي في السعر الذي ارتفع بدوره ليسجل أعلى مستوى تاريخي، مدعوما بارتفاع السعر العالمي مع ثبات نسبي لسعر الدولار، حيث حقق عيار ٢١ سعر ٤٣٨٥ جنيها للجرام، في حين حقق عيار ١٨ سعر ٣٧٨٥ جنيها للجرام، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب ٣٥٠٨٠ جنيهًا.

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