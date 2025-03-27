التموين تستعد لعيد الفطر.. المجمعات الاستهلاكية تعمل بكامل طاقتها.. انتظام صرف الخبز المدعم.. طرح الكحك بتخفيضات 30%.. ورقابة مشددة على الأسواق

​مع اقتراب عيد الفطر المبارك، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية باتخاذ عدد من الإجراءات لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق خلال فترة العيد.​

فتح المجمعات الاستهلاكية خلال العيد

وقرر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية بكامل طاقتها طوال أيام عيد الفطر، مع إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة وأخرى بالشركة القابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توافر السلع وانتظام الأنشطة التموينية أثناء الإجازة. ​

صرف حصص الأقماح مقدمًا للمطاحن

ووجه الوزير بصرف حصص الأقماح للمطاحن مقدمًا لتوفير الدقيق اللازم للمخابز خلال فترة العيد، مع تحديد إجازات المخابز بالتنسيق مع المديريات لضمان توافر الخبز البلدي للمواطنين، لضمان توافر الخبز البلدي المدعم خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

زيادة الدعم التمويني على البطاقات

وفي إطار دعم الأسر المستحقة، قررت الوزارة ضم قيمة الزيادة في الدعم خلال شهر رمضان إلى قيمة الزيادة خلال عيد الفطر، مما يعني أن بعض البطاقات التموينية قد تستفيد من زيادة تصل إلى 500 جنيه خلال العيد، وهي البطاقات التي يصل عدد ٱفرادها فردين ٱو ٱكثر، بينما البطاقات التي بها فرد واحد فيستفيد نحو 250 جنيها بعد ضم قيمة الزيادة الخاصة بشهر رمضان إلى قيمة الزيادة الخاصة بالعيد.

تشديد الرقابة على الأسواق

وأكدت وزارة التموين ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمنافذ التموينية لضمان توافر السلع ومنع أي تلاعب بالأسعار، مع متابعة انتظام عمل المخابز البلدية والتأكد من توافر الدقيق وصرفه للمخابز وفق المقررات الرسمية. ​

تفعيل غرف عمليات بمديريات التموين

وأعلنت وزارة التموين عن تفعيل غرف عمليات رئيسية بكل مديرية، وأخرى فرعية بالمراكز، لمتابعة الموقف التمويني على مدار الساعة، واستقبال شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حيالها. ​

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة التموين على ضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق خلال فترة عيد الفطر المبارك، وتقديم أفضل الخدمات التموينية للمواطنين.​

طرح كحك العيد بالمجمعات بتخفيضات 30%

وبدأت وزارة التموين في طرح كميات كبيرة من كحك العيد والبسكويت في المنافذ الاستهلاكية والمعارض السلعية التابعة لها، وذلك بتخفيضات تتراوح بين 15% و30% مقارنة بالأسعار في السوق المحلية.

وأكد وزير التموين ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضمان استقرار الأسعار والتأكد من جودة المنتجات المطروحة، مشددًا على رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك.

من جانبه، أكد الدكتور المهندس علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه تم توفير الكحك في 1060 منفذًا استهلاكيًا، موزعة بين المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الفطر المبارك.

كما أوضح اللواء علي أشرف، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، أن الشركة قامت بإنتاج وطرح 40 طنًا من حلويات العيد في 30 معرضًا بالقاهرة الكبرى، منها 19 معرضًا رئيسيًا، إضافة إلى توفير المنتجات في معارض "أهلًا رمضان" والمعارض المتنقلة، بجانب منافذ شركات تجارة الجملة والسيارات المتنقلة التابعة للشركة.

وأشار أشرف إلى أن قائمة الأسعار لهذا العام تم إعدادها وفقًا لتوجيهات لجنة تسعير المنتجات، بما يراعي البعد الاجتماعي ويساهم في مواجهة ارتفاع الأسعار،حيث تبدأ أسعار الكحك والبسكويت من 170 جنيهًا للكيلو وتصل إلى 230 جنيهًا، في حين تتراوح أسعار علب الكحك المشكلة بين 180 و535 جنيهًا، وتصل أسعار علب المكسرات الفاخرة إلى 1050 جنيهًا وفقًا للوزن.

ولخدمة الفئات الأكثر احتياجًا، تم تخصيص منتج اقتصادي بسعر استثنائي، عبارة عن كيلو مشكل (بسكويت – كحك – بيتي فور) بسعر 130 جنيهًا، يتم إنتاجه في مجمع الأسمرات التابع للشركة، ويُطرح في معرض المجمع لخدمة أهالي المناطق الأولى بالرعاية.

من ناحية أخرى، قال نصر ثابت، وكيل وزارة التموين بالقاهرة، إن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي لضبط الأسواق ومنظومة الدعم، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات مشددة بمتابعة المخابز ومحطات الوقود وضبط أي تجاوزات قد تؤثر على توافر السلع والخدمات التموينية.

وأكد أن الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفات.

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