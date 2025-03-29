السبت 29 مارس 2025
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اقتصاد

توفير 40 ألف قطعة أرض سكنية سنويًا فى المملكة العربية السعودية للتغلب على ارتفاع أسعار الأراضى

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية عن اتخاذ العديد من الإجراءات الجديدة لمواجهة ارتفاع اسعار الاراضي والايجارات خلال السنوات الماضية  حيث وجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باتخاذ عدد من الإجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري..

الإجراءات  الجديدة فى المملكة العربية السعودية 

 

وتشمل الإجراءات التى أعلنتها المملكة العربية اليوم العديد من الإجراءات المختلفة من بينها رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات في أراضٍ شمال مدينة الرياض، بمساحة إجمالية بلغت 81.48 كيلومترًا مربعًا، منها منطقتين جديدتين بمساحة 17 كيلومترًا مربعًا و16.2 كيلومترًا مربعًا، بالإضافة إلى منطقتين سبق رفع الإيقاف عنهما بمساحة 48.28 كيلومترًا مربعًا.

نظام رسوم الأراضي البيضاء

 

وطبقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية اليوم، فقد شملت أيضا الإجراءات الجديدة، قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة أرض سكنية سنويًا خلال خمس سنوات، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، للمواطنين المتزوجين أو من تجاوزت أعمارهم 25 عامًا، وبشروط محددة تشمل عدم وجود ملكية عقارية سابقة، وعدم التصرف في الأرض خلال عشر سنوات إلا لغرض البناء.

 

وكذلك إصدار تعديلات عاجلة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يومًا، واتخاذ إجراءات لتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين خلال 90 يومًا، وتكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد أسعار العقارات ورفع تقارير دورية.

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