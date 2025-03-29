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اقتصاد

البلدي يرتفع 9.5 جنيه، أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق

سعر كرتونة البيض
سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض اليوم في الأسواق، سجلت أسعار البيض اليوم السبت الموافق 29 مارس 2025؛ تباينًا في سعر الكرتونة بالأسواق، إذ ارتفع  سعر كرتونة البيض البلدي نحو 9.5 جنيه، كما ارتفعت أسعار كرتونة البيض الأحمر جنيه مقابل انخفاض الأبيض. 

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

«فيتو» تستعرض سعر البيض اليوم، السبت 29 مارس 2025 ويشمل سعر كرتونة البيض البلدي، وسعر كرتونة البيض الأحمر، وسعر كرتونة  البيض الأبيض، فضلًا عن سعر البيضة الواحدة بلدي وأبيض وأحمر، وذلك وفقًا لما رصدته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فجاءت كالآتي:

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار البيض البلدي بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 176.5 جنيه، بارتفاع 9.5 جنيه عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 145 جنيهًا و190 جنيهًا.

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

البيض البلدي يسجل 8 جنيهات للبيضة في الأسواق

وعن أسعار البيض بلدي بلغ متوسط سعر البيضة نحو 6.4 جنيه، ليتراوح سعر البيض البلدي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات للبيضة.

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 173.3 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 150 جنيهًا و190 جنيهًا.

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

البيض الأحمر يسجل 6.5 جنيه للبيضة في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيضة نحو 6 جنيهات، وتراوحت أسعار البيض الأحمر من 5.5 جنيه إلى 6.5 جنيه للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

50 قرشًا انخفاضًا في أسعار البيض الأبيض في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 168.8 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 102 جنيه و190 جنيهًا.

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

البيض الأبيض يسجل 6.5 جنيه للبيضة في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيض الأبيض نحو 5.9 جنيه للبيضة الواحدة، فيما تراوحت أسعار البيض أبيض من 4.25 جنيه إلى 6.5 جنيه للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

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