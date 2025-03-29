السبت 29 مارس 2025
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اقتصاد

الضرائب: مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية حتى أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

 مصلحة الضرائب المصرية، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية حتى أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك وفقًا لنص المادة رقم (18) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي تنص على أنه "إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها".

أهمية سرعة تقديم الإقرارات الضريبية 

وأكدت المصلحة أهمية سرعة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا عبر الروابط التالية من هنا وهنا.

وفي حالة وجود أي استفسارات، يمكن التواصل مع مركز الاتصال التابع للمصلحة عبر الرقم 16395.

الضرائب: إعفاءات ضريبية لهذه المشروعات

كما أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تسعى إلى تعزيز التعاون مع النقابات المهنية لضمان استقادة الأعضاء من التيسيرات الجديدة، موضحة أن المصلحة وفرت على موقعها الإلكتروني دليلًا تعريفيًا شاملًا حول كيفية الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية،ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي من هنا.

بالإضافة إلى مجموعة من الفيديوهات التوضيحية التي تشرح الإجراءات بشكل مبسط، في إطار التزام المصلحة بتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للممولين والمسجلين.

الضرائب تضع حزمة التسهيلات الضريبية تضع تسوية النزاعات الضريبية على رأس أولوياتها

وأوضحت أن حزمة التسهيلات الضريبية تضع تسوية النزاعات الضريبية على رأس أولوياتها، من خلال آليات مرنة تتيح للممولين والمكلفين إنهاء النزاعات القائمة والاستفادة من الإعفاءات المقررة، مضيفةً أن قانون ٥ لعام ٢٠٢٥ يسمح للممولين بتقديم طلبات لإنهاء النزاع الضريبي عن الفترات السابقة حتى ١ يناير ٢٠٢٠، مع إمكانية التجاوز بنسبة ١٠٠% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، بشرط الالتزام بسداد أصل الضريبة المستحقة خلال المهلة المحددة.

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