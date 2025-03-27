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اقتصاد

انخفاض معدل البطالة في السعودية إلى 3.5 % خلال الربع الرابع من 2024

الرياض عاصمة المملكة
الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية

 أصدرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الخميس، نشرة إحصاءات سوق العمل للربع الرابع من عام 2024، والتي أظهرت انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) إلى 3.5%، في حين تراجع معدل البطالة للسعوديين إلى 7.0% مقارنة بـ 7.8% في الفترة ذاتها من عام 2023.

معدل البطالة للسعوديين

وبلغ معدل البطالة للسعوديين الذكور 4.3%، بينما انخفض معدل البطالة للسعوديات إلى 11.9%، مقارنة بـ 13.6% في الربع السابق، كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 36.0%، ما يعكس تحسنا ملحوظا مقارنة بالعام الماضي، بحسب شبكة CNBC عربية.

 معدل المشتغلين إلى إجمالي السكان

وفيما يخص معدل المشتغلين إلى إجمالي السكان في سن العمل، فقد بلغ 64.0%، في حين سجلت نسبة المشتغلين السعوديين 47.5%، بزيادة سنوية قدرها 1.0%، كما شهد معدل المشتغلات السعوديات ارتفاعا ليصل إلى 31.8%، مسجلا نموا بنسبة 1.7% على أساس سنوي.

دعم مبادرات تمكين المرأة

وأرجعت الهيئة هذا التحسن إلى الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الفعالة التي تهدف إلى تنمية سوق العمل وتعزيز بيئة التوظيف، إلى جانب دعم مبادرات تمكين المرأة، مما ساهم في زيادة مشاركتها الاقتصادية وتعزيز دورها في التنمية المستدامة.

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يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء اعتمدت في حساب المؤشرات التقديرات السكانية المستندة إلى تعداد السعودية 2022، حيث تستند نشرة سوق العمل إلى مسح القوى العاملة، إضافة إلى بيانات إدارية صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني.

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