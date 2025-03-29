بـ 37 ألف جنيه، أغلى علبة كحك في مصر تثير السخرية

شهدت الفترة الحالية ومع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك تنوعا فى طرح عبوات الكحك والبسكويت داخل الأسواق المحلية، وذلك بالتزامن مع اقتراب نهاية الشهر الكريم واقتراب حلول العيد.

ودائما تشهد الأيام الأخيرة من الشهر الكريم إقبالا كبيرا على محلات الحلويات والمواد الغذائية نظرا لأنها تطرح عبوات وأحجام مختلفة مع اقتراب العيد، وتتنوع عبوة وعلب الكحك وتختلف من المناطق الشعبية إلى المناطق الراقية المختلفة.

ولعل الملفت هذا العام هو لجوء بعض البراندات إلى صناعة علب كحك وعبوات بأسعار مبالغ فيها تقترب من 16500 جنيه، وهناك بعض المحال التى تم رصدها فى مواقع التواصل الاجتماعى تعلن عن عبوات بسعر 37 ألف جنيه للعبوة.

سخرية من ارتفاع أسعار الكحك والبسكويت فى 2025.

علبة الكحك التى طرحتها الشركة العاملة فى مجال الكحك والبسكويت وصل سعرها إلى 16500 جنيه للعلبة، وهو ما اعتبره البعض سعرا مبالغا فيه للغاية فى الوقت التى يصل سعر بعض العلب فى السوق المحلى من 760 إلى 1475 وبعض الأحيان يصل إلى 2475 جنيها حسب احتياجات العميل وحسب المحلات التى توفر علب بأحجام مختلفة.

وسخر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعى من سعر العلبة المطروحة قائلا "هو دا سعر العلبة ولا سعر المحل" بينما علق آخر:" المقدم كام والأقساط على كام سنة". وذلك للدلالة على ارتفاع سعر العبوة المطروحة.

علبة كحك وبسكويت بسعر 16500 جنيه، فيتو"> علبة كحك وبسكويت بسعر 16500 جنيه، فيتو

أغلى علبة حلوى فى طنطا

قام صاحب محل حلويات شهير بطنطا بصناعة أكبر صندوق كحك في مصر، بتكلفة بلغت 37 ألف جنيه، ما أثار اهتمام الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

طرح كحك العيد بالمجمعات بتخفيضات 30%

وبدأت وزارة التموين في طرح كميات كبيرة من كحك العيد والبسكويت في المنافذ الاستهلاكية والمعارض السلعية التابعة لها، وذلك بتخفيضات تتراوح بين 15% و30% مقارنة بالأسعار في السوق المحلية.

وأكد وزير التموين ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضمان استقرار الأسعار والتأكد من جودة المنتجات المطروحة، مشددًا على رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك.

من جانبه، أكد الدكتور المهندس علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه تم توفير الكحك في 1060 منفذًا استهلاكيًا، موزعة بين المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الفطر المبارك.

كما أوضح اللواء علي أشرف، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، أن الشركة قامت بإنتاج وطرح 40 طنًا من حلويات العيد في 30 معرضًا بالقاهرة الكبرى، منها 19 معرضًا رئيسيًا، إضافة إلى توفير المنتجات في معارض "أهلًا رمضان" والمعارض المتنقلة، بجانب منافذ شركات تجارة الجملة والسيارات المتنقلة التابعة للشركة.

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