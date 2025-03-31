المسدسات وإسبري الثلج للأبرز، ألعاب تسرق قلوب الأطفال في العيد، الأسعار تبدأ من 75الى ٥٠٠ جنيه للمسدس (صور)

مع حلول عيد الفطر غدًا، تشهد الأسواق والمحلات التجارية ازدحامًا كبيرًا من العائلات التي تسعى لإسعاد أطفالها بألعاب جديدة. يُعد العيد موسمًا رئيسيًا لتجارة الألعاب، حيث يرتبط لدى الأطفال دائمًا بالمرح والهدايا الجديدة، خاصة تلك الألعاب التي تعبر عن أجواء الاحتفال مثل المسدسات البلاستيكية وألعاب الثلج التي تضفي على العيد طابعًا من البهجة والحيوية.

المسدسات: تنوع كبير في الأسعار والجودة

تحتل المسدسات البلاستيكية مكانة بارزة بين الألعاب الأكثر مبيعًا في العيد، إذ تتنوع أشكالها وأحجامها وأسعارها لتناسب مختلف الفئات الاقتصادية. خلال جولة في أسواق العتبة والموسكي، تبيّن أن المسدسات الصغيرة والبسيطة هي الأكثر انتشارًا، حيث تبدأ أسعارها من 75 جنيهًا. هذه المسدسات عادة ما تكون ذات تصميمات بسيطة وغير معقدة، مما يجعلها مناسبة للأطفال الصغار.

أما المسدسات المتوسطة الحجم التي تعمل بالبطاريات وتوفر مؤثرات صوتية أو ضوئية، فهي الأكثر طلبًا بين الأطفال الأكبر سنًا، وتتراوح أسعارها ما بين 150 إلى 200 جنيه. توفر هذه المسدسات تجربة لعب أكثر إثارة بفضل الأصوات التي تصدرها والإضاءة التي تضيف جوًا من المغامرة.

من جهة أخرى، تتوفر في الأسواق مسدسات متطورة بتصميمات مستوحاة من الأفلام وألعاب الفيديو، تأتي عادة مع إكسسوارات مثل النظارات أو الأهداف البلاستيكية. يصل سعر هذه المسدسات إلى 500 جنيه وأكثر، وهي موجهة بشكل أكبر للأطفال والمراهقين الباحثين عن ألعاب تشبه تلك التي يشاهدونها في الألعاب الإلكترونية أو الأفلام الشهيرة.

ألعاب الثلج: متعة بسيطة بسعر مناسب

إلى جانب المسدسات، تحظى ألعاب الثلج أو "إسبري الثلج" بشعبية واسعة بين الأطفال، خاصة خلال الاحتفالات الجماعية في العيد. تتوفر هذه الألعاب بأسعار تبدأ من 35 جنيهًا، مما يجعلها في متناول معظم الأسر، حيث يُقبل عليها الكثيرون كخيار منخفض التكلفة نسبيًا مقارنةً بالألعاب الأخرى.

يقول أحد الباعة في منطقة الموسكي: "إسبري الثلج لعبة بتعجب الأطفال جدًا لأنها بتديهم إحساس إنهم بيشاركوا في الاحتفال بشكل مختلف، وسعرها معقول بالنسبة للأهالي."

الأسعار تتحكم في اختيارات الأسر

تتفاوت أسعار الألعاب بشكل كبير، مما يؤثر بشكل واضح على قرارات الشراء. فالأسر التي تبحث عن إسعاد أطفالها في العيد تضطر أحيانًا للاختيار بين ألعاب ذات جودة عالية وسعر مرتفع، وأخرى بسيطة بسعر منخفض.

ويؤكد بائع في منطقة العتبة أن اليوم الذي يسبق العيد هو الأكثر ازدحامًا: "الناس بتنزل السوق علشان تفرح أولادها، حتى لو الظروف صعبة. الأطفال لازم يفرحوا في العيد."

بينما يقول بائع آخر: "الإقبال الأكبر بيكون على المسدسات الصغيرة وإسبري الثلج، لأنها ألعاب بسيطة ومسلية وسعرها مناسب. لكن فيه ناس بتشتري الألعاب الغالية لو قدرتها المادية تسمح."

الإقبال متزايد رغم الظروف

على الرغم من ارتفاع الأسعار مقارنةً بالأعوام السابقة، إلا أن إقبال العائلات على شراء الألعاب يظل كبيرًا، خاصة في اليوم الأخير قبل العيد. فالأسر تحاول دائمًا إرضاء أطفالها حتى لو تطلب ذلك تقليل الإنفاق على أمور أخرى.

وبينما يتجه البعض إلى شراء الألعاب الأرخص ثمنًا، يختار آخرون تقديم ألعاب مرتفعة السعر كمكافأة لأطفالهم، أو ربما لتلبية رغباتهم الملحة في الحصول على مسدسات متطورة أو ألعاب جديدة غير تقليدية.

يبقى عيد الفطر مناسبة خاصة للأطفال، حيث تُعتبر الألعاب جزءًا أساسيًا من فرحتهم واحتفالاتهم. وبينما تختلف اختيارات الأسر وفقًا لقدرتها المالية، يظل الهدف الأساسي واحدًا: رسم الابتسامة على وجوه الأطفال ومنحهم لحظات من السعادة التي تظل عالقة في ذاكرتهم.

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