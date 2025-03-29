السبت 29 مارس 2025
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خارج الحدود

ضبط أسلحة ومتفجرات، الأمن السوري يحبط مخططا إرهابيا في حمص

الأمن السوري
الأمن السوري

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، أن إدارة الأمن العام نفذت عملية أمنية محكمة في حي "الوعر" بمدينة حمص، أسفرت عن مداهمة أحد أوكار فلول "النظام البائد"، وذلك بعد ورود معلومات عن تحركات مشبوهة في المنطقة.

 

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن العملية أسفرت عن ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات، كانت معدّة لتنفيذ عمليات إرهابية في المنطقة.

 

وحذرت سفارة الولايات المتحدة في سوريا رعاياها من تزايد مخاطر وقوع هجمات خلال عيد الفطر في الأيام المقبلة.

 

وقالت السفارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني مساء الجمعة إنّ "وزارة الخارجية الأميركية تحذر المواطنين الأميركيين من تزايد خطر الهجمات خلال الاحتفال بعيد الفطر، والتي قد تستهدف السفارات والمنظمات الدولية والمؤسسات السورية العامة في دمشق".

 

وأضاف البيان أنّ "أساليب الهجوم قد تشمل مهاجمين أو رجالا مسلّحين أو استخدام عبوات ناسفة".

وتنصح واشنطن مواطنيها بعدم التوجّه إلى سوريا "بسبب المخاطر الكبيرة للإرهاب والاضطرابات المدنية والخطف واحتجاز الرهائن والصراع المسلّح والاعتقال التعسّفي"، وفق البيان. 

وكانت السفارة قد أوقفت أنشطتها في سوريا في العام 2012.

ولا تزال الأوضاع الأمنية في سوريا غير مستقرّة منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، في أعقاب حرب استمرّت حوالى 14 عاما اندلعت بعد قمع عنيف لاحتجاجات مناهضة للحكومة في العام 2011.

 

 

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