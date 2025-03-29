بعد أسبوعين من الإعلان الدستوري، سوريا تعلن تشكيل الحكومة الجديدة اليوم

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت، بأن إعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة سيجري مساء اليوم، وسط حالة من الترقب الشعبي.

وذكرت وسائل الإعلام السورية، أنه بعد 4 أشهر على رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، من المقرر أن تعلن الإدارة السورية الجديدة عن "حكومة كفاءات".

وأكدت تلك الوسائل نقلا عن مصادر، أن إعلان الحكومة السورية الجديدة سيتم اليوم الساعة 10 مساء بتوقيت دمشق.

وتعد الحكومة الجديدة، وفقا للمصادر السورية، "أول حكومة تكنوقراط تشكل في البلاد، ما يعزز الآمال بإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسساتي".

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أسبوعين من توقيع الشرع على الإعلان الدستوري، في 13 مارس الجاري، والذي دخل حيّز التنفيذ ليشكّل الإطار القانوني للمرحلة الانتقالية المحددة مدتها بخمس سنوات.

وتضمن الإعلان الدستوري حل المحكمة الدستورية السابقة، مع التأكيد على احترام استقلال القضاء، كما نصّ على تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم للبلاد، إلى جانب التأكيد على وحدة الأراضي السورية واحترام الخصوصيات الثقافية، مع ضمان الحقوق والحريات، بما يشمل حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر وحقوق المرأة والملكية.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان المعارضة المسلحة في 8 ديسمبر الماضي سيطرتها على العاصمة دمشق ومفاصل الدولة، بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، عقب معارك بدأت من حلب وامتدت إلى الحدود اللبنانية.

وكانت الإدارة السورية الجديدة قد أعلنت، في يناير، تولي أحمد الشرع رئاسة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، مع تعليق العمل بالدستور السابق وحل مجلس الشعب.

وفي 25 فبراير، شهدت دمشق مؤتمرًا للحوار الوطني دعا إلى الإسراع في إصدار إعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية ويضمن سد الفراغ المؤسساتي.

من جانبها، دعت وزارة الخارجية الروسية جميع الأطراف السورية إلى نبذ العنف والاحتكام للحل السياسي، مؤكدة أن موسكو على تواصل مع مختلف فصائل المعارضة، وتدعم إقامة عملية سياسية شاملة تراعي التنوع العرقي والطائفي في البلاد.

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