خريطة تلاوات اليوم السبت 29 رمضان بإذاعة القرآن الكريم واحتفاء خاص بالشيخ محمد حماد

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم السبت 29 رمضان 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



41: 6 (ص) تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة النحل 10ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتى الطلاق/ البروج 30ق



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة آل عمران 28ق



38: 8 (ص) تلاوة للشيخ / أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورة التوبة 15ق



27: 9 (ص) تلاوة للشيخ محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة النجم 10 ق



44: 9 (ص) الختمة المجودة تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة الأحزاب 15 ق



17: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة الشعراء 10ق



12:05 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد حماد وما تيسر من سورتى الزمر/ غافر (بمناسبة ذكراه) 30ق



13:20 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة طه 29ق



17:32 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ الشحات محمد أنور وما تيسر من سورة النساء 40ق



18:27 (قرآن قبل العشاء) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة الأنبياء 15ق



18:56 (قرآن قبل العشاء) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة آل عمران 15ق



19:35 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ على محمود وما تيسر من سورة مريم 30ق



20:10 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة الحديد 15ق



17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورتى الحاقة / نوح45ق



24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ إبراهيم الشعشاعى وما تيسر من سورة إبراهيم 44ق



01:00 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد عبد العزيز حصان وماتيسر من سورة يوسف 30ق



02:13 (بعد منتصف الليل) للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة البقرة ( تلاوة نادرة) 42ق



04:48 (بعد الفجر) للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة الروم 15ق

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