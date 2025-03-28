أخبار الرياضة اليوم، بيراميدز يطلب حكاما أجانب لمباراته أمام الأهلي بالدوري، انفراجة في مستقبل محمد صلاح مع ليفربول، وتريزيجيه أفضل لاعب في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

قدم اليوم نادي بيراميدز طلبًا رسميًا للاتحاد المصري لكرة القدم يتضمن رغبته في استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراته أمام الأهلي المقرر إقامتها يوم ١٢ أبريل المقبل ضمن الجولة الثانية للدور الثاني لمسابقة دوري القسم الأول.

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كشف موقع "ترانسفير ماركت"، عن النجوم الذين لعبوا أكثر دقائق في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، باستثناء الحراس.

حرص محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول على زيارة فريق البنات في سيفون بارك رينجرز بمدينة ليفربول.

أشارت تقارير إعلامية إلى أن محمد صلاح يقترب من تمديد عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي.

تصدر الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق الريان القطري قائمة أفضل اللاعبين في تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن مواجهة ليجانيس، وتهمة التهرب الضريبي، وتدريب منتخب البرازيل.

سلّط الحساب الرسمي لـ كأس العالم للأندية الضوء على تألق إمام عاشور اللافت مع الأهلي، بل وقارنه بـ محمد أبو تريكة نجم الفريق السابق.

حسم نادي بايرن ميونخ الألماني مصير 3 من نجوم الفريق بقيادة المخضرم توماس مولر مهاجم الفريق مع اقترب نهاية عقودهم.

قررت دائرة الاستئناف في المحكمة العليا للعدل في كاتالونيا، بالإجماع، إلغاء الحكم الصادر بحق لاعب برشلونة السابق، داني ألفيس، والذي قضى بسجنه لمدة أربع سنوات وستة أشهر بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة شابة في ملهى “ساتون” الليلي في ديسمبر 2022.

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