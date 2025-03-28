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رياضة

بيراميدز يطلب حكاما أجانب لمباراته أمام الأهلى بالدوري

فريق بيراميدز، فيتو
فريق بيراميدز، فيتو

قدم اليوم نادي بيراميدز طلبًا رسميًا للاتحاد المصري لكرة القدم يتضمن رغبته في استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراته أمام الأهلي المقرر اقامتها يوم ١٢ أبريل المقبل ضمن الجولة الثانية للدور الثاني لمسابقة دوري القسم الأول.

بيراميدز يتحمل فاتورة حكام مباراته أمام الأهلي

وقرر الاتحاد المصري اتخاذ الإجراءات الواجبة في هذا الصدد بعد أن استوفي طلب نادي بيراميدز الشروط المنصوص عليها لائحيًا، وتعهده بسداد تكاليف استقدام الطاقم الأجنبي فور انتهاء  اجازة البنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

فريق الأهلي، فيتو
فريق الأهلي، فيتو

رد مصدر داخل نادي بيراميدز، على حقيقة الأنباء المنتشرة بشأن رفضه استقدام حكام أجانب لمباراته أمام الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال المصدر في تصريحات صحفية: "أبلغنا أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، أن قرار اللجنة الأولمبية أكد عدم قانونية خطابه لاتحاد الكرة يوم 9 مارس وعليه أبلغ بيراميدز والأهلي والزمالك أن خطابه لا قيمة قانونية له لأنه مخالف للوائح".

وتابع المصدر: "دياب أكد أن أي نادٍ يرغب في استقدام حكام أجانب عليه أن يرسل طلبا رسميا لاتحاد الكرة مرفق بشيك مقبول الدفع بقيمة استقدام الطاقم الأجنبي قبل انتهاء المهلة".

وأتم: "بيراميدز يدرس الموقف قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن استقدام حكام أجانب للمباراة".

 

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