الجمعة 28 مارس 2025
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رياضة

على رأسهم مولر، بايرن ميونخ يحسم مصير 3 نجوم

بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ

 حسم نادي بايرن ميونخ الألماني مصير 3 من نجوم الفريق بقيادة المخضرم توماس مولر مهاجم الفريق مع اقترب نهاية عقودهم.

مصير نجوم بايرن ميونخ 

ونقل فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا عبر حسابه الرسمي على منصة إكس ما قاله كريستوف فرويند مدير النادي البافاري الذي قال: “نتفاوض مع مولر وليروى ساني وإيريك داير بشأن توقيع عقود جديدة”.

ويبقى مولر من دعائم بايرن ميونخ منذ تصعيده للفريق الأول قبل ما يزيد عن 12 عاما، لكن تراجعت مشاركته كثيرا تحت قيادة المدرب الحالي فنسنت كومباني.

أما داير فانضم إلى بايرن ميونخ قادما من توتنهام هوتسبير الإنجليزي في يناير 2024.

وقبله انضم ليروى ساني لصفوف العملاق الألماني قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي في صيف 2020 تزامنا مع جائحة كورونا.

واقترب نادي بايرن ميونخ كثيرا من الفوز بلقب الدوري الألماني هذا الموسم ويستعد لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

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