فيفا مسلطًا الضوء على تألق أبو تريكة بمونديال الأندية: إمام عاشور خليفته

سلّط الحساب الرسمي لـ كأس العالم للأندية الضوء على تألق إمام عاشور اللافت مع الأهلي، بل وقارنه بـ محمد أبو تريكة نجم الفريق السابق.

وقال الحساب الرسمي لكأس العالم للأندية عن إمام عاشور “إنه خليفة تريكة في الملاعب مع الأهلي”.

وذكر فيفا عبر حسابه الرسمي، أنه “يفصلنا 78 يومًا على انطلاق أول كأس عالم للأندية بشكلها الجديد، وسيتم إلقاء نظرة على تألق محمد أبو تريكة وخليفته إمام عاشور في القميص رقم 22 لـ الأهلي”.

وأضاف الفيفا عبر حسابه: سجل محمد أبو تريكة 78 هدفًا في 163 مباراة بالدوري مع النادي الأهلي، وهي عودة رائعة لـ اللاعب الذي لطالما لعب كلاعب وسط مهاجم، حيث كان سحر ابن الجيزة في تنفيذ الركلات الثابتة محورًا للإحصائية، وقد ظهر ذلك أيضًا على الساحة العالمية.

وأكد الحساب الرسمي لكأس العالم للأندية، أن أبو تريكة هو واحد من اثنين فقط سجلا أكثر من ركلة حرة في كأس العالم للأندية حيث سجل ضد أوكلاند سيتي وكلوب أمريكا، الأمر الذي ساعد الأهلي على احتلال المركز الثالث والحصول على البرونزية الأولى له، وكان ذلك في عام 2006، واللاعب الثاني الذي يوجد مع أبو تريكة في نفس القائمة هو البرازيلي الأسطورة رونالدينيو.

وتابع فيفا: فاز أبو تريكة بـ 24 لقبًا في 10 مواسم مع الأهلي، وسجل 38 هدفًا في 100 مباراة مع مصر، التي ساهم في فوزها بكأس الأمم الإفريقية مرتين متتاليتين، حيث حل اللاعب الأسطوري رقم 22 وصيفًا للمهاجم التوجولي إيمانويل أديبايور في جائزة أفضل لاعب إفريقي عام 2008.

وانتقل فيفا إلى إمام عاشور، حيث ذكر الحساب الرسمي لكأس العالم للأندية أن إمام يعد اللاعب رقم 22 الحالي في الشياطين الحُمر، واختير رجل المباراة في فوز الأهلي على أوراوا ريد دايموندز بنتيجة 4-2 ليحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2023، وهو أيضًا مشهور باحتفالاته اللافتة بالأهداف.

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