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رياضة

صلاح خامسا، أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

كشف موقع "ترانسفير ماركت"، عن النجوم الذين لعبوا أكثر دقائق في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، باستثناء الحراس. 

أكثر اللاعبين مشاركة في الدوري الإنجليزي 

وتصدر القائمة فيرجيل فان ديك من ليفربول وناثان كولينز من برينتفورد، حيث لعبا جميع الدقائق البالغ عددها 2610 دقائق.

يأتي مهاجم برينتفورد برايان مبيومو في المركز الثالث، بعد أن غاب عن 3 دقائق فقط من مباريات الدوري الإنجليزي. ويأتي في المراكز التالية:

- جيمس تاركوفسكي من إيفرتون (2602 دقيقة)
- محمد صلاح من ليفربول (2575 دقيقة)
- مويسيس كايسيدو من تشيلسي (2546 دقيقة)
- ميلوس كيركيز من بورنموث (2541 دقيقة)
- ماكس كيلمان من وست هام (2539 دقيقة)
- أنتوني روبنسون من فولهام (2538 دقيقة)
- أولا أينا من نوتنجهام فورست (2535 دقيقة)

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