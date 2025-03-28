الجمعة 28 مارس 2025
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رياضة

براءة داني ألفيس من تهمة الاعتداء الجنسي

داني ألفيس
داني ألفيس

 قررت دائرة الاستئناف في المحكمة العليا للعدل في كاتالونيا، بالإجماع، إلغاء الحكم الصادر بحق لاعب برشلونة السابق، داني ألفيس، والذي قضى بسجنه لمدة أربع سنوات وستة أشهر بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة شابة في ملهى “ساتون” الليلي في ديسمبر 2022.

وجاء القرار بعد قبول استئناف هيئة الدفاع عن اللاعب، فيما رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من النيابة العامة التي طالبت بزيادة العقوبة إلى تسع سنوات، وكذلك الطعون المقدمة من النيابة الخاصة التي طالبت بتغليظها إلى 12 عامًا.

 

وأشار نص الحكم، الصادر يوم الجمعة، إلى وجود “عدم كفاية في الأدلة” وعدم موثوقية شهادة المشتكية، مما أدى إلى إصدار قرار ببراءة لاعب برشلونة السابق وإلغاء جميع التدابير الاحترازية المفروضة عليه.

 

التسلسل الزمني لقضية داني ألفيس
اعتُقل داني ألفيس بعد أن تقدمت شابة، تبلغ من العمر 23 عامًا، بشكوى تتهمه فيها بالاعتداء عليها جنسيًا باستخدام العنف، وذلك في حمام غرفة خاصة داخل ملهى “ساتون” الليلي، حيث التقيا ليلة 30 ديسمبر 2022.

وغيّر ألفيس روايته لما حدث في تلك الليلة أربع مرات على مدار عام، حيث اعترف بإقامة علاقة مع المشتكية، لكنه أصر على أن الأمر تم بالتراضي.

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