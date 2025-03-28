التوقيع اقترب، انفراجة في مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

أشارت تقارير إعلامية إلى أن محمد صلاح يقترب من تمديد عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي.

انفراجة في موقف صلاح مع ليفربول

ووفقًا لتقرير صادر عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد تلقى صلاح عرضًا جديدًا من النادي، يُعتبر أكثر إقناعًا من العروض السابقة.

ويُعتقد أن هذا العرض يأتي في سياق احتمال رحيل ترينت ألكسندر أرنولد، وهو لاعب أساسي في ليفربول، ما يُخفض فاتورة الرواتب ويمكّن النادي من تقديم عرض أكثر جاذبية لصلاح.

يُذكر أن محمد صلاح هو واحد من أبرز لاعبي ليفربول، وقد كان له دور كبير في تحقيق النادي للعديد من الألقاب، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا.

فيما تعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران مرة أخرى يوم الثلاثاء المقبل بعد انتهاء فترة التوقف الدولي خلال مارس الجاري.

وينتظر عشاق الدوري الإنجليزي حول العالم، عودة البطولة الأقوى والأكثر جماهيرية خاصة بعد اشتعال المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 30

يتصدر ليفربول قمة جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز قبل عودة مباريات البريميرليج بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

1- ليفربول 70 نقطة

2- آرسنال 58 نقطة

3- نوتينجهام فورست 54 نقطة

4- تشيلسي 49 نقطة

5- مانشستر سيتي 48 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة

7- برايتون 47 نقطة

8- فولهام 45 نقطة

9- أستون فيلا 45 نقطة

10- بورنموث 44 نقطة

11- برينتفورد 41 نقطة

12- كريستال بالاس 39 نقطة

13- مانشستر يونايتد 37 نقطة

14- توتنهام هوتسبير 34 نقطة

15- إيفرتون 34 نقطة

16- وست هام يونايتد 34 نقطة

17- وولفرهامبتون 26 نقطة

18- إبسويتش تاون 17 نقطة

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20- ساوثهامتون 9 نقاط

مواعيد الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 1 أبريل 2025

آرسنال ضد فولهام - 8:45 مساءً - استاد الإمارات

وولفرهامبتون ضد وست هام - 8:45 مساءً - ملعب مولينيو

نوتينجهام فورست ضد مانشستر يونايتد - 9 مساءً - ملعب سيتي جراوند

الأربعاء 2 أبريل 2025

مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي - 8:45 مساءً - ملعب الاتحاد

نيوكاسل يونايتد ضد برينتفورد - 8:45 مساءً - ملعب سانت جيمس بارك

ساوثهامتون ضد كريستال بالاس - 8:45 مساءً - ملعب سينت ماري

بورنموث ضد إبسويتش تاون - 8:45 مساءً - ملعب فيتاليتي

برايتون ضد أستون فيلا - 8:45 مساءً - ملعب فالمر

ليفربول ضد إيفرتون - 9 مساءً - آنفيلد

3 أبريل 2025

تشيلسي ضد توتنهام - 9 مساءً - ستامفورد بريدج

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 30

يتصدر محمد صلاح نجم ليفربول جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 27 هدفا قبل الجولة الـ 30 من البريميرليج.



محمد صلاح ليفربول 27 هدفا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 21 هدفا

ألكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 19 هدفا

كريس وود نوتينغهام فورست 18 هدفا

بريان مبيومو برينتفورد 15 هدفا

كول بالمر تشيلسي 14 هدفا

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 13 هدفا

يوان ويسا برينتفورد 13 هدفا

أولي واتكينز أستون فيلا 13 هدفا

جاستن كلويفرت بورنموث 12 هدفا

جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 12 هدفا

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