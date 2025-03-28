الجمعة 28 مارس 2025
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رياضة

أنشيلوتي يتحدث عن قضية التهرب الضريبي وتدريب البرازيل

انشيلوتي
انشيلوتي

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن مواجهة ليجانيس، وتهمة التهرب الضريبي، وتدريب منتخب البرازيل.

وقال أنشيلوتي : التهرب الضريبي؟: "إنه موضوع مهم، عليّ الإدلاء بشهادتي، نعم، ليس هذا هو المكان المناسب لمناقشة هذا الأمر، ما سيحدث الأسبوع المقبل هو استئناف تقدمت به النيابة العامة، لأنني فزت بالمحاكمة بالفعل، أثق بالقانون، ولا أشعر بالقلق حياله".

يمثل كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أمام المحكمة يوم 2 أبريل المقبل لمواجهة تهم الاحتيال الضريبي، وذلك في القسم 30 من المحكمة الإقليمية في مدريد.
ويواجه المدرب الإيطالي طلبًا من النيابة العامة بالسجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر، بينما يطالب مكتب المدعي العام بحكم يصل إلى خمس سنوات.

وتتهم النيابة العامة أنشيلوتي بالتهرب من دفع 1,062,079 مليون يورو للضرائب خلال عامي 2014 و2015، مستغلًا “شبكة معقدة من الشركات الوهمية”.

وعن تدريب البرازيل قال مدرب ريال مدريد: " لم يحدث تواصل معي، والعقد واضح، وليس لدي ما أضيفه. لديّ الكثير من المودة للجماهير البرازيلية ولاعبيها، ولكن لديّ عقد مع مدريد".

 

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أنشيلوتي ريال مدريد الدوري الإسباني

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