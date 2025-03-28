الرئيس الصومالي يعرض على ترامب السيطرة الحصرية على موانئ وقواعد جوية

عرض الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السيطرة الحصرية للولايات المتحدة على قواعد جوية وموانئ استراتيجية.

الرئيس الصومالي يعرض على ترامب السيطرة على قواعد جوية وموانئ

وحسب وكالة “رويترز” أن الرئيس الصومالي، قال في الرسالة أرسلها إلى ترامب بتاريخ 16 مارس، إن الأصول التي تسمح بلاده لأمريكا بالسيطرة عليها تشمل القاعدتين الجويتين في باليدوجل وبربرة بالإضافة إلى مينائي بربرة وبوصاصو.

أمريكا تشن ضربات على تنظيم الشباب الإرهابي فى الصومال

وشنت الولايات المتحدة والصومال، الأربعاء الماضى، غارات جوية على أهداف لتنظيم داعش الإرهابي، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن حكومة مقديشو والجيش الأمريكي.

وقالت مقديشو، أن عملية منسّقة قادتها "القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا" (أفريكوم) مع الحكومة الاتحادية استهدفت "مخابئ معروفة لإرهابيي التنظيم " المتمركزين في جبال غوليس في منطقة بونتلاند المتمتعة بحكم شبه ذاتي في شمال الصومال.





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