رئيس الوزراء الكندي يبلغ ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية

أبلغ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الجمعة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في اتصال هاتفي عزم بلاده فرض رسوم جمركية على واشنطن ردا على الرسوم الأمريكية التي فرضت على كندا.

كندا تستعد لفرض رسوم جمركية على أمريكا

وقالت الحكومة الكندية في بيان صادر عنها اليوم: "أبلغ رئيس الوزراء الرئيس الأمريكي أن حكومته ستفرض رسوما جمركية مضادة، بهدف حماية العمال الكنديين واقتصادنا، ردا على الإجراءات التجارية الإضافية التي أعلنت الولايات المتحدة أنها ستطبقها ضد كندا اعتبارا من 2 أبريل 2025".



ووصف كارني المحادثة التي أجراها مع ترامب بـ"البناءة"، مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا على "بدء مفاوضات شاملة حول القضايا الاقتصادية والأمنية فور انتهاء الانتخابات البرلمانية في كندا".

حرب الرسوم الجمركية تضرب الحلفاء

وأضاف: "حتى ذلك الحين، سيستمر التواصل بشأن القضايا العاجلة بين وزير التجارة الخارجية والعلاقات مع حكومات المقاطعات الكندي، دومينيك ليبلان، ووزير التجارة الأمريكي هوارد لاتنيك".

من جانبه، أعلن ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" أنه أجرى مكالمة هاتفية مع كارني، واصفا الحوار بأنه "مثمر للغاية".

وأكد الرئيس الأمريكي توافق الآراء بينه وبين كارني بشأن العديد من القضايا، مشيرا إلى أنهما اتفقا على عقد اجتماع مباشر فور انتهاء الانتخابات المقبلة في كندا.

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