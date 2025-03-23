تحطم طائرة مدنية غرب العاصمة الصومالية ومصرع ركابها

قالت هيئة الطيران المدني الصومالي، اليوم الأحد: إن طائرة مدنية تحطمت غرب العاصمة مقديشو، كانت في رحلة داخلية، ولقي 5 أشخاص كانوا على متنها مصرعهم.

تحطم طائرة مدنية غرب العاصمة الصومالية ومقتل ركابها

وأكدت هيئة الطيران المدني الصومالية وقوع حادث تحطم الطائرة على بعد حوالي 24 كيلومترا جنوب غرب مقديشو.

وأشارت الهيئة إلى أن خمسة أشخاص كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم، وأوضحت أن الطائرة قد أقلعت من مدينة دوبلي الصومالية القريبة من الحدود الكينية متوجهة إلى مطار آدم عدي الدولي في مقديشو.

والطائرة المعنية هي من طراز "DHC-5D Buffalo" المسجلة برقم "5Y-RBA".

وكانت الطائرة تشغلها شركة "ترايدنت" للطيران المحدودة، وقد وصلت الجهات الحكومية، إلى جانب شركائها، على الفور إلى موقع الحادث لأغراض البحث والإنقاذ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.