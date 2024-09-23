تفاصيل المخطط الإثيوبى لإشعال الحرب الأهلية في الصومال.. خبراء: أديس أبابا تحاول احتلال بعض المطارات.. وإرسال أسلحة إلى بونتلاند «انتهاك خطير لسيادة مقديشو»

يسعى الرئيس الإثيوبي آبى أحمد دائما إلى إثارة النزاع والفتن فى منطقة القرن الإفريقى من خلال العمل على إرباك المشهد فى الصومال، خاصة بعد توقيع الاتفاقية الدفاعية مع مصر إلى جانب رفض الصومال وجود القوات الإثيوبية ضمن بعثة الاتحاد الإفريقى التى ستشكل العام القادم، وبالتالى بدأت إثيوبيا فى العمل على إشعال الحرب الأهلية داخل الصومال.

الدكتور رمضان قرنى

وقال الدكتور رمضان قرنى، خبير الشؤون الإفريقية، نائب رئيس الجمعية العلمية للشؤون الأفريقية، إن الحكومة الإثيوبية تأكدت أنه لن يكون لها دور فى مستقبل الصومال الأمنى وتحديدا فى بعثة الاتحاد الإفريقى الجديدة التي ستشكل فى يناير القادم نتيجة تمسك الحكومة الصومالية برفض موقف إثيوبيا بالتمسك بالاتفاق مع إقليم الصومال، وتهديد الحكومة الصومالية بدعم الحركات الإثيوبية الانفصالية فى إثيوبيا.

إثيوبيا تسعى لإرباك المشهد السياسي والأمني بالصومال

وأكد أن الحكومة الإثيوبية تحركت وفق هذه التطورات بالعمل على إرباك المشهد الأمني والسياسي فى الصومال من خلال عدد من الآليات منها شن حرب دعائية ضد الصومال واتهامها بالاستقواء بأطراف خارجية من خارج منطقة القرن الإفريقى وتشويه صورة الحكومة الصومالية والآلية الثانية هي تأليب الرأي العام الداخلي فى الصومال بعد أن لاحظت الحكومة الإثيوبية نجاح مفاوضات الرئيس حسن شيخ محمود فى تحقيق درجة من الاستقرار السياسي وإنجاز عدد من الاتفاقيات الدولية فى مجالات التنمية والتعاون العسكرى والاقتصادى، وبالتالي أصبح هناك حالة قبول دولي لحكومة حسن شيخ محمود.

الحكومة الاثيوبية تسعى لتأليب الراى العام الداخلى فى الصومال

وواصل حديثه قائلا:كل هذه العوامل أيضا دفعت الحكومة الإثيوبية لتأليب الرأي العام الداخلى فى الصومال ضد الحكومة من خلال عدد من الملفات الخاصة بالتعاون الأمني مع دول الجوار مثل مصر، ومن هنا عملت إثيوبيا على دعم بعض نواب البرلمان الصومالي لتاليب الراي العام فى الصومال ضد الحكومة لمواجهة الاتفاق الدفاعي مع مصر، كما حركت بعض المواطنين فى إقليم أوجادين ضد هذه الاتفاقية.

الحكومة الإثيوبية قامت باحتلال بعض المطارات فى إليم الجنوب

وتابع: أخطر هذه الآليات هو ما سعت إليه الحكومة الاثيوبية باحتلال بعض المطارات فى إقليم الجنوب والجنوب الغربى فى الصومال، والتى كانت توجد بها قوات إثيوبية ضمن قوات الاتحاد الإفريقي وتهدف الحكومة الإثيوبية من وراء ذلك لمنع تواجد أي قوات خارجية فى المنطقة، وهذه الخطوة تمثل اعتداء على الصومال كدولة مستقلة عضو بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى.

وأضاف: أما الآلية الاخيرة فهى تهيئة البيئة الداخلية فى الصومال لحرب أهلية حيث ترعى الحكومة الإثيوبية للتعاون مع بعض الأقاليم التى تتخذ موقف مخالف للحكومة الإثيوبية فى بونتلاند بشأن الدستور والانتخابات من خلال مدها بالسلاح لمواجهة الحكومة الصومالية.

وقالت الدكتورة سالي فريد، رئيس قسم السياسة بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، إن وصول شاحنتين محملتين بالأسلحة من إثيوبيا إلى منطقة بونتلاند في الصومال، دون أي تواصل دبلوماسي أو تصريح يشكل انتهاكًا خطيرًا لسيادة الصومال، ويحمل تداعيات خطيرة على الأمن الوطني والإقليمي.



سالى فريد

وأكدت الدكتورة سالي فريد أن إقليم أرض الصومال الذي أعلن انفصاله من جانب واحد عن الصومال عام 1991، وافق على تأجير 20 كيلومترًا من سواحله لمدة 50 عامًا لإثيوبيا التي تريد إقامة قاعدة بحرية وميناء تجاري وفي المقابل، قال إقليم أرض الصومال إن إثيوبيا ستصبح أول دولة في العالم تعترف به رسميًا، رغم أن أديس أبابا لم تؤكد ذلك.

فشل حل الخلافات الصومالية الاثيوبية

وواصلت حديثها قائلة: في 14 أغسطس وقّعت مقديشو اتفاقًا عسكريًا مع مصر التي عرضت الانضمام إلى قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال عام 2025. وتتوسط تركيا منذ يوليو بين الصومال وإثيوبيا في المناقشات الرامية إلى حل خلافاتهما، لكن فشلت جولتان من المحادثات في أنقرة في تحقيق تقدم ملموس، وتم إلغاء جولة ثالثة دون أي تعليق من الدولة المضيفة والطرفين المعنيين.

وتابعت الدكتورة سالي توفيق أن العلاقات متوترة بين إثيوبيا والدولة الصومالية، حيث يؤدي عدم الاستقرار إلى إضعاف قدرة الحكومة المركزية على مواجهة التمرد المستمر لحركة الشباب الإسلامية المسلحة،وتصاعد التوتر بين الدولتين الواقعتين في القرن الأفريقي في الأول من يناير ٢٠٢٤، عندما وقعت أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي اتفاقًا يمنح إثيوبيا غير الساحلية منفذًا بحريًا تسعى إليه منذ عقود.

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