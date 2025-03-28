جديد خطة التهجير، الموساد يبحث مع 3 دول إيواء الفلسطينيين

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم، عن معلومات جديدة بشأن خطة التهجير، مؤكدا أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كلف جهاز الموساد بالعثور على دول إفريقية لإيواء الفلسطينيين.

الموساد يناقش مع دول أفريقية إيواء سكان غزة



وأكدت مصادر للموقع، أن محادثات جرت بالفعل خلف الكواليس مع الصومال وجنوب السودان، بالإضافة إلى دول أخرى، منها إندونيسيا، إلا أن مكتب بنيامين نتنياهو رفض التعليق على تلك الأنباء، حسب أكسيوس.

نتنياهو وترامب، فيتو

ويسعى الاحتلال وفقا لـ"أكسيوس"، إلى الدفع بهذه الخطوة وغيرها من الإجراءات لـ"تشجيع إخراج الفلسطينيين من غزة" وما تسميه بـ"الهجرة الطوعية"، وفي الوقت ذاته، استئناف الحرب وإصدار أوامر بإجلاء الفلسطينيين من أجزاء من القطاع.

خطة نتنياهو لاحتلال المزيد من أراضي غزة

وقد تعهد نتنياهو ومسئولون إسرائيليون، باحتلال المزيد والمزيد من أراضي غزة إذا رفضت حركة حماس إطلاق سراح الرهائن المتبقين لديها.

وأضاف أكسيوس، أن الإسرائيليين ناقشوا عملية اجتياح بري واسع النطاق لغزة، ولكنهم لم ينفذوه بعد، مشيرا إلى أن هذا الاجتياح البري ينطوي على إجبار معظم السكان على التواجد في "منطقة إنسانية" صغيرة في جنوب القطاع.

ويشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة، شرد بالفعل نحو 90% من السكان، وقتلت أكثر من 50 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

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