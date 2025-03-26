الأربعاء 26 مارس 2025
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خارج الحدود

نتنياهو يهدد بالسيطرة على مناطق في غزة، وحماس ترد: الأسرى سيعودون في توابيت

عودة الرهائن في توابيت،
عودة الرهائن في توابيت، فيتو

كرر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، تهديداته بالسيطرة على مناطق في قطاع غزة إذا لم تفرج حركة حماس عن المحتجزين المتبقين لديها.

صيحات استهجان من المعارضة 

وقال نتنياهو في جلسة استماع بالكنيست، قاطعتها أحيانا صيحات استهجان من المعارضة "كلما استمرت حماس في رفضها إطلاق سراح رهائننا، زاد الضغط الذي نمارسه".

وأضاف: "هذا يشمل السيطرة على أراضٍ، وإجراءات أخرى".

وأضاف: "أقول هذا لزملائي في الكنيست، وأقولها أيضا لحماس، هذا يشمل الاستيلاء على أراض وإجراءات أخرى لن أفصلّها هنا".

 قتلى في توابيت

من جهتها، حذرت حركة حماس إسرائيل من أن المحتجزين في قطاع غزة سيعودون "قتلى في توابيت"، في حال واصل الاحتلال استخدام القوة بعد استئناف هجماته على القطاع.

واعتبرت الحركة، في بيان، أن العودة إلى الحرب بعد قرابة شهرين من وقف لإطلاق النار في غزة "كان قرارا مُبيّتا عند نتنياهو، لإفشال الاتفاق.. وعلى المجتمع الدولي والوسطاء الضغط لإلزامه بوقف العدوان والعودة لمسار المفاوضات". 

 وأضافت "تبذل المقاومة كل ما في وسعها للمحافظة على أسرى الاحتلال أحياء، لكن القصف الصهيوني العشوائي يعرض حياتهم للخطر"، محذرة من أنه "كلما جرّب الاحتلال استعادة أسراه بالقوة، عاد بهم قتلى في توابيت"، وفقا لفرانس برس.

وقف إطلاق النار

واستأنفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في 18 مارس بعد قرابة شهرين من وقف لإطلاق النار تمّ خلاله الإفراج عن 33 رهينة مقابل أكثر من 1800 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة حماس أنّ 830 فلسطينيا استشهدوا منذ استئناف الضربات الإسرائيلية قبل أسبوع على قطاع غزة، ما رفع حصيلة الشهداء منذ بدء الحرب إلى 50183. 

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