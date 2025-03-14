الجمعة 14 مارس 2025
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خارج الحدود

دولتان إفريقيتان وأرض الصومال يرفضون مقترح تهجير الفلسطينيين إلى أراضيهم

نازحون فلسطينيون،
نازحون فلسطينيون، فيتو

ذكر وزير خارجية أرض الصومال، غير المعترف بها دوليا، عبد الرحمن ظاهر، أنها لم تتلق أي مقترح من الولايات المتحدة أو إسرائيل بشأن إعادة توطين فلسطينيين من قطاع غزة.

أول تعليق من أرض الصومال على مخطط تهجير أهالي غزة إليها 

ومن جانبها، أفادت وكالة أسوشيتد برس للأنباء بأن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين، أكدوا أن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلتا مع مسئولين من السودان والصومال ومنطقة أرض الصومال الانفصالية لمناقشة إعادة توطين فلسطينيين من قطاع غزة في أراضيهم.

مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة 

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن المسئولين السودانيين رفضوا المقترح الأمريكي بينما قال مسئولون من الصومال وأرض الصومال إنهم لا علم لديهم بأي اتصالات في هذا الشأن.

وقال  وزير الخارجية عبد الرحمن ظاهر: "لم أتلق أي مقترح بهذا الشأن، ولا محادثات مع أي شخص بشأن الفلسطينيين".

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