الصومال: غارة جوية أمريكية تستهدف عناصر داعش في بونتلاند

أعلنت سلطات ولاية بونتلاند الصومالية، أن طائرات حربية أمريكية شنت ضمن عمليات مكافحة الإرهاب، غارات جوية مكثفة الليلة الماضية على وادى ميرال فى محافظة "برى" بالولاية، حيث تتحصن ميليشيات تابعة لتنظيم داعش الإرهابى.

تجمعات لعناصر داعش

وأفادت إدارة بونتلاند في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا"، أن الغارات استهدفت مواقع محددة كانت تشهد تجمعات لعناصر داعش، مؤكدة أن الضربة حققت أهدافها العسكرية.

قوات الأمن في بونتلاند

من جانبها، أوضحت قوات الأمن في بونتلاند، التي تتعاون مع الحكومة الأمريكية، أن القصف ألحق خسائر بالإرهابيين.

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