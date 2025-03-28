الجمعة 28 مارس 2025
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خارج الحدود

الأونروا: لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة منذ أكثر من 3 أسابيع

فيليب لازاريني، فيتو
فيليب لازاريني، فيتو

قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، اليوم الجمعة: لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة منذ أكثر من 3 أسابيع وهي أطول فترة منذ بدء الحرب.

لازاريني: مرضى غزة بلا دواء والآباء لا يستطيعون توفير الطعام لأطفالهم

وأضاف فيليب لازاريني: أن مرضى غزة بلا دواء والآباء لا يستطيعون توفير الطعام لأطفالهم والجوع يزداد.

وتابع لازاريني: ان خطر تفشي الأمراض بقطاع غزة يلوح في الأفق، والأسبوع الماضي شهد مقتل 8 من موظفي الوكالة في قطاع غزة.

الأونروا تطالب بوقف إطلاق النار في غزة 

واستطرد: أكثر من 140 ألف شخص في غزة أجبروا على الفرار بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية.

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وطالب لازاريني  بإنهاء الحصار وإعادة فتح معابر غزة لتدفق المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية.

واكد لازاريني على ضرورة  إطلاق سراح جميع "الرهائن" ووقف القصف وتجديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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الأونروا غزة مساعدات إنسانية إلى غزة

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