الجمعة 28 مارس 2025
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خارج الحدود

الإمارات تنفذ إجلاء طبيا لـ188 مصابا من غزة برفقة عائلاتهم

عربات إسعاف، فيتو
عربات إسعاف، فيتو

وصلت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، طائرة الإجلاء الـ24 والتي حملت على متنها 81 جريحا ومريضا بالسرطان من قطاع غزة، نصفهم من الأطفال.


وأفادت صحيفة "البيان"، مساء اليوم الجمعة، بأن "الطائرة الإماراتية قدمت من مطار رامون في إسرائيل، وعبر معبر كرم أبوسالم، محملة بـ81 جريحا ومصابا لتلقي العلاج في مستشفيات الدولة، برفقة نحو 107 من أفراد عائلاتهم".

وذكرت الصحيفة أن "هذا الإخلاء العاجل يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمد بن زايد، بتقديم العلاج والرعاية الصحية لأكثر من ألف طفل فلسطيني من الجرحى وألف من المصابين بأمراض السرطان من غزة، في مستشفيات الدولة".

وقامت الفرق الطبية بنقل الجرحى والمصابين التي تستدعي حالاتهم نقلهم بشكل فوري إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية.

 

ونقلت الصحيفة عن سلطان محمد الشامسي، نائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، أن "جهود دولة الإمارات في عمليات الإخلاء الطبي المتواصلة تعكس حرصها على توفير الرعاية الصحية المتقدمة للمصابين الفلسطينيين، والمساهمة في تقديم الدعم الإنساني خلال هذه الأوضاع الحرجة التي يتعرض لها سكان القطاع".

 

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