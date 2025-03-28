أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الجمعة، أن الرئيس أحمد الشرع التقى وفدًا من الطائفة الشيعية في البلاد.

الشرع يلتقي وفدا من الطائفة الشيعية في سوريا

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، عقد الشرع اجتماعًا اليوم مع وفد من وجهاء وأعيان الطائفة الشيعية.

ويعقد الشرع خلال الفترة الأخيرة اجتماعات مع مختلف الطوائف في البلاد من أجل العمل على ترسيخ الاستقرار والأمن.

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