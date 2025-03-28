الجمعة 28 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حزب الله: ملتزمون بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان

حزب الله
حزب الله

 أعلن حزب الله اللبناني، عن التزامه بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، ونفى علاقته بإطلاق الصواريخ باتجاه شمال فلسطين المحتلة.

وقال حزب الله إن هذه الحوادث تأتي في سياق افتعال ذرائع مشبوهة لاستمرار العدوان على لبنان.

 

إطلاق قذيفتين صاروخيتين من لبنان على إسرائيل ووزير دفاع الاحتلال يهدد بضرب بيروت

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من لبنان واعترض إحداهما فيما سقطت الثانية داخل أراضي لبنان.


وجاء في بيان المتحدث باسم جيش الاحتلال: "متابعة الإنذارات التي تم تفعيلها في تمام الساعة 07:50 على الحدود اللبنانية، تم رصد إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من لبنان حيث تم اعتراض إحدى القذائف بينما سقطت الثانية داخل الأراضي اللبنانية".

ومن جانبه حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأنه "إذا لم يخيم الهدوء في بلدات الجليل، لن يكون هناك هدوء في بيروت".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود أنباء أولية عن سقوط صاروخ في كريات شمونة شمالي البلاد في أعقاب دوي صافرات الإنذار مشيرة إلى أنه لم ترد أي أنباء عن إصابات في الحادثة حتى اللحظة.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم "نجمة داوود الحمراء": "في أعقاب الإنذارات التي سمعت في الدقائق الأخيرة في منطقة كريات شمونة، في هذه المرحلة لم يتم تلقي أي مكالمات على خط نجمة داوود الحمراء 101 بشأن السقوط أو الإصابات. سنقوم بالتحديث لاحقا إذا لزم الأمر".

وكانت صافرات الإنذار قد دوت في عدة مناطق إسرائيلية على الحدود اللبنانية صباح اليوم الجمعة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أولي عن تفعيل الإنذارات في منطقة مرجاليوت وكريات شمونا على الحدود مع لبنان، مبينا أن التفاصيل قيد الفحص.

بدورها، أعلنت الشرطة الاسرائيلية عن قيام أجهزتها في لواء الشمال حاليا بعمليات بحث ميدانية لتحديد مواقع سقوط قذائف وشظايا في المنطقة.

ودعت الشرطة المواطنين للبقاء بالقرب من المناطق المحمية، وتجنب الاقتراب من مواقع السقوط أو لمس بقايا القذائف التي قد تحتوي على مواد متفجرة والإبلاغ فورا إلى مركز الطوارئ 100.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حزب الله جنوب لبنان اطلاق النار حزب الله اللبناني شمال فلسطين

الأكثر قراءة

موعد عيد الفطر المبارك فلكيًّا

ليلة القدر 2025، الأزهر للفتوى يوضح علامات ليلة القدر (فيديو)

أخبار مصر: بالدليل حسم أول أيام عيد الفطر، لحظة اقتحام مقطورة شرفة منزل بالقليوبية، نداء سوداني للفارين من الحرب

تتجاوز 1.7 مليون جنيه، أرخص شقة بمشروع فالي تاورز بمبادرة بيتك في مصر

دوري أبطال أفريقيا، موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني والقناة الناقلة

زلزال قوي يهز وسط بورما والصين وتايلاند

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية بخليجى السويس والعقبة

انهيار ناطحة سحاب من 30 طابقا في بانكوك جراء زلزال مدمر (فيديو)

منوعات

المزيد

زلزال قوي يهز وسط بورما والصين وتايلاند

حديث ترامب لسفيرة السعودية في واشنطن بحفل الإفطار يثير تفاعلا (فيديو)

أطباء يحذرون من خطأ شائع في تناول الأدوية يقتل الآلاف سنويا

صخرة غريبة على المريخ تحير العلماء (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة

31 ألف دولار سعر طن القصدير عالميًا اليوم الجمعة

إيهاب: الذهب سيشهد ارتفاعا بسبب قرارات ترامب الأخيرة

24 جنيها سعر كيلو الأرز بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

قائمة أعلى 10 لاعبين أجرا في الدوري الفرنسي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ليلة القدر 2025، الأزهر للفتوى يوضح علامات ليلة القدر (فيديو)

تفسير رؤية السبحة في المنام وعلاقتها بالصحة الجيدة والرزق الوفير

حدث في 28 رمضان عام 208 هـ، وفاة السيدة نفيسة حجت 30 مرة راجلة وختمت القرآن في قبرها

المزيد
الجريدة الرسمية