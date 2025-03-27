الخميس 27 مارس 2025
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خارج الحدود

مقتل 3 أشخاص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

أسفرت غارة إسرائيلية على جنوب لبنان عن مقتل 3 أشخاص، اليوم الخميس، وفق ما أفادت وزارة الصحة في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية.

 سقوط ثلاثة شهداء

وجاء في بيان الوزارة أن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في يحمر الشقيف أدت إلى سقوط ثلاثة شهداء".

وكانت الوكالة الوطنية أفادت في وقت سابق من صباح الخميس بـ"سقوط شهيد" باستهداف مسيرة إسرائيلية "سيارة في بلدة معروب" في قضاء صور جنوبي لبنان.

صعدت إسرائيل من وتيرة غاراتها على لبنان

 يشار إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، صعدت إسرائيل من وتيرة غاراتها على لبنان، حيث بلغت حصيلة تلك الغارات 7 قتلى و40 جريحا بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

صاروخ يستهدف سيارة في بلدةعيتا الشعب

واستهدف صاروخ موجه الأحد الماضي  أطلقته مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة عيتا الشعب وأفيد بسقوط إصابات.

 

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غارة اسرائيلية مقتل 3 أشخاص سقوط ثلاثة شهداء لبنان غارة العدو الإسرائيلي

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