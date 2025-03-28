أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة بطريق ديروط الفرافرة

حصلت فيتو على أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة، على طريق “ديروط- الفرافرة الصحراوي”،

واسم المتوفى “كريم عبد الرجال عبد جاد”، 25 عامًا، مقيم بقرية مسارة التابعة لمركز ديروط.

أما المصابون فهم: “صلاح ال م” 21 عامًا، مقيم بمحافظة سوهاج بكسر مضاعف بالساق والفخذ اليسرى وحالته مستقرة، “تهامي م ع” 23 عامًا، مقيم بمحافظة سوهاج، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم تم نقلهم إلى المستشفى، لتلقي العلاج وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى ديروط المركزي.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق “ديروط- الفرافرة الصحراوي” ووجود وفاة ومصابين.



على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل المصابين والمتوفى إلى مستشفى ديروط المركزي، كما تمكنت الخدمات المرورية من تسيير الحركة المرورية من خلال سحب السيارة عبر أوناش الإدارة وانتظام حركة المركبات.

وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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