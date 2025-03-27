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محافظات

مصرع وإصابة 3 شباب في تصادم موتوسيكلات أثناء سباق سرعة بالفيوم

إسعاف
إسعاف

لقي شاب من الفيوم مصرعه، وأصيب اثنان آخران، في حادث تصادم بين عدد من الموتوسيكلات، علي طريق الفيوم ـ القاهرة، أثناء سباق سرعة بين الشباب، بدائرة مركز شرطة سنورس، وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفى سنورس المركزي، كما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع شاب في حادث سير على طريق الفيوم ـ القاهرة

وكان اللواء أحمد عزت مدير. أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز سنورس، يفيد بمصرع شاب  وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم عدد من الموتوسيكلات على طريق الفيوم ـ القاهرة، وعلى الفور توجهت قوة من مركز شرطة سنورس، وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة الاولية، أن عددا من الشباب نظموا فيما بينهم سباق سرعة بالموتوسيكلات، وبسبب السرعة الزائدة فقد أحدهم السيطرة علي الموتوسيكل الخاص به، فتصادم مع عدد من موتوسيكلات السباق، ما أدى إلى وفاة "أ حمد روبي عثمان" وشهرته اللمبي 20 سنة، مقيم بشارع أحمد شوقي بدائرة قسم شرطة سنورس، وإصابة اثنين آخرين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي والمصابين إلى ذات المستشفي  لتلقي العلاج اللازم،  تحت تصرف جهات التحقيق.

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وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة سنورس، وأحيل إلى النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير عن سبب وساعة وتاريخ الوفاة، وانتدب مهندس فني لتحديد أسباب الحادث، وتحديد المسئول عن التصادم، وتولي التحقيق.

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