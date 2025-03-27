الجمعة 28 مارس 2025
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حوادث

عامل يقتل شقيقه بسبب تأخره في تسلم وردية العمل منه في أوسيم

القبض على عامل قتل
القبض على عامل قتل شقيقه في أوسيم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل متهم بقتل شقيقه الأصغر، بسبب خلاف على تسلم وردية العمل داخل كشك ملك والدهما،  في إحدى قرى مركز أوسيم. 

كانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أوسيم تلقت بلاغًا يفيد بمقتل شاب على يد شقيقه الأكبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين أن مرتكب الواقعة أقدم على إنهاء حياة شقيقه الأصغر بسبب لوم الأخير له، إثر تأخره عليه في تسلم وردية العمل بكشك والدهما، وعلى الفور جرى نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

وتولت الجهات المختصة التحقيق معه في ما هو منسوب إليه من اتهامات، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

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الأجهزة الأمنية مركز أوسيم أوسيم

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