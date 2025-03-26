إصابة 3 أشخاص في حادث سير بالفيوم

أصيب 3 أشخاص من الفيوم، في حادث سقوط تروسيكل في ترعة بجوار طريق ابو عش، بالقرب من عزبة محمود حسن بدائرة مركز الفيوم، نتيجة تصادم التروسيكل بسيارة ميكروباص، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي لتلقي العلاج.

سقوط تروسيكل في مجرى مائي

كان قد تلقي اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم ، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بحادث تصادم تروسيكل وسيارة ميكروباص، علي طريق ابو عش، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة؛ وتبين سقوط دراجة نارية تروسيكل في المياه ما تسبب في إصابة 3 أشخاص، وتم انتشالهم بمعرفة الإنقاذ النهري ونقلهم إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

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