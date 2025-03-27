الجمعة 28 مارس 2025
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حوادث

ماس كهربائي وراء حريق ورشة أخشاب في الواحات

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق ورشة أخشاب في الواحات، فيتو

يواصل فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة  فحص آثار حريق اندلع في ورشة للأخشاب بدائرة قسم  شرطة الواحات البحرية دون وجود خسائر في الأرواح، لكشف ملابسات الواقعة عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد. 

وأشارت التحريات المبدئية لرجال مباحث الجيزة أن سبب الحريق ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هانى شعراوي، إخطارًا من المقدم مصطفى فودة، رئيس مباحث الواحات، يفيد فيه، بنشوب حريق هائل بورشة أخشاب بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن، وقوات الحماية المدنية، إلى موقع الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء لإخماد النيران، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون أي إصابات أو خسائر بشرية، وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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المعمل الجنائي أمن الجيزة سم شرطة الواحات البحرية مباحث الجيزة

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